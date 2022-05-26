Trabzonspor spor gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Jorge Djaniny’i bırakmak istemiyor

Trabzonspor'da bir taraftan dış transfer çalışmaları devam ederken bir taraftan da iç transferde bazı oyuncularla sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Al Hilal kulübünün kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu Djaniny'yi, Abdullah Avcı bırakmak istemiyor. Yönetim kurulu da gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuya bu nedenle yeni bir sözleşme uzatma teklifi yaptı.
GÖZLER NWAKAEME'DE
Oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi. Trabzonspor'a geldiği andan itibaren transfer teklifleri alan Djaniny Semedo'nun ayrılışına hep Abdullah Avcı engel olmuştu. Djaniny bu sezon 36 resmi karşılaşma da 11 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Bu arada Nwakaeme ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden yine bir sonuç çıkmadı. Nijeryalı'dan cevap bekleniyor.
BİR AN ÖNCE KARAR VER!
Trabzonspor iç transferde sözleşme uzatma görüşmesi yaptığı Denswil'den bir an önce karar vermesini istedi. Serbest statüye düşen oyuncu imza parası ve yüksek maaş talep etmişti. Yönetim ise oyuncuya 1 milyon 300 bin Euro maaş önerdi. Djaniny geride kalan sezonda Trabzonspor forması ile 16 gole katkıda bulundu.