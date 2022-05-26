Trabzonspor spor gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Jorge Djaniny’i bırakmak istemiyor





GÖZLER NWAKAEME'DE

Oyuncunun bu teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ve kabul etmesi durumunda yola devam edileceği aksi durumda ise gelecek sezon bedelsiz ayrılma ihtimali de düşünülerek, gelen tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi. Trabzonspor'a geldiği andan itibaren transfer teklifleri alan Djaniny Semedo'nun ayrılışına hep Abdullah Avcı engel olmuştu. Djaniny bu sezon 36 resmi karşılaşma da 11 gol 5 asistlik performans ortaya koydu. Bu arada Nwakaeme ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinden yine bir sonuç çıkmadı. Nijeryalı'dan cevap bekleniyor.