1. Lig playoff yarı final ilk maçında Erzurumspor evinde İstanbulspor'a mağlup oldu





EYÜP AVANTAJI KAPTI

PLAY-OFF yarı final serisindeki diğer eşleşmede ise Eyüpspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a maçta galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti. Bandırmaspor'da 84. dakikada Mulumba ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Turun rövanşında Bandırmaspor 29 Mayıs Pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Eşleşmenin galibi finale yükselen taraf olacak.



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