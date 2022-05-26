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    1. Lig playoff yarı final ilk maçında Erzurumspor evinde İstanbulspor'a mağlup oldu

    1. Lig playoff yarı final ilk maçında Erzurumspor, evinde İstanbulspor’a 4-2 yenildi. Deplasmanda oynayacağı rövanş öncesi final şansını zora soktu...

    Erzurum işi zora soktu

    Erzurumspor'a evinde büyük şok... Süper Lig'e yükselen son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig playoff serisinde yarı final ilk maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Erzurumspor rakibine 4-2 mağlup oldu. İstanbulspor, Erzurum deplasmanında 16. dakikada Ferhat Yazgan, 63'te Roca ve 75'te Ethemi ile 3-0'ı yakaladı. Eren, 80'de farkı 2'ye indirdi. İstanbulspor 86'da Muammer ile durumu 4-1'e getirirken, maçta son sözü ise 90+6'da Eren Tozlu söyledi: 2-4. İki takım arasında finale yükselen takımın belli olacağı rövanş karşılaşması 29 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de İstanbul'da oynanacak.



    EYÜP AVANTAJI KAPTI
    PLAY-OFF yarı final serisindeki diğer eşleşmede ise Eyüpspor sahasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Eyüpspor'a maçta galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Taşkın İlter kaydetti. Bandırmaspor'da 84. dakikada Mulumba ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Turun rövanşında Bandırmaspor 29 Mayıs Pazar günü evinde Eyüpspor'u konuk edecek. Eşleşmenin galibi finale yükselen taraf olacak.

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