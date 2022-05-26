Sezonun sona ermesiyle Süper Lig'in devleri transferde karşı karşıya geldi

Portekiz medyasına göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor. "Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı. Ancak Beşiktaş henüz resmi bir teklif sunmadı" yorumunu yaptı. O Jogo gazetesi, 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddiayı da gündeme getirdi.