Sezonun sona ermesiyle Süper Lig'in devleri transferde karşı karşıya geldi

Portekiz medyasına göre Andre Franco için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor. "Fenerbahçe ve Beşiktaş, Andre Franco'nun transferinde karşı karşıya geldi" ifadesini kullanan O Jogo gazetesi, "Beşiktaş'ın ilgisi son dönemde ortaya çıktı ve oyuncunun menajeri aracılığıyla bazı temaslar yapıldı. Ancak Beşiktaş henüz resmi bir teklif sunmadı" yorumunu yaptı. O Jogo gazetesi, 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir iddiayı da gündeme getirdi.
10 MİLYON EURO!
Haberde, Estoril'in Andre Franco'nun bu ay sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı ve sözleşmeye 10 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyduğu belirtildi. Andre Franco orta alanın ortasında, 10 numara pozisyonunda ve iki kanatta görev yapabiliyor. Yunan medyası ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Olympiakos'un Yunan yıldızı Georgios Masouras'u transfer etmek istediğini yazdı.
FENER TRANSFERDE ISRARCI
Yunan Sportime gazetesinin haberine göre F.Bahçe transferde ısrarcı. Yunan medyasından SportPress24 ise Trabzon'un Masouras ile temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Yunan kulübünün Masouras için 8 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. Trabzon, Nwakaeme'nin ayrılık ihtimaline karşı Masouras ile görüşmelerini sürdürüyor.