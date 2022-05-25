Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Giorgos Masouras savaşı! O sözler Yunan basınında...

Kariyerinin zirvesinde yer alan Yunan yıldız bu geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile oynadıkları maçta fileleri sarsmayı başarmıştı...

Bu arada Yunan medyasından SportPress24, Masouras ile ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine yer verdi. Ağaoğlu, "Giorgos Masouras için teklifimizi sunduk. Ancak Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.