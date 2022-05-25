Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.05.2022 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.05.2022 11:53
    ABONE OL

    Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Giorgos Masouras savaşı! O sözler Yunan basınında...

    Transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig devlerinin transfer çalışmaları hız kazandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un radarına Yunan futbolcu Giorgos Masouras girdi. Yunan basını Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 'Giorgos Masouras' sözlerini gündeme taşıdı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    İki devin Masouras savaşı

    Transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig devlerinin transfer çalışmaları hız kazandı...

    Geride kalan sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor yapacağı transferlerle yeniden zirvede yer almak istiyor. Fenerbahçe ise uzun süren şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek istiyor.

    GİORGOS MASOURAS DEVLERİN LİSTESİNDE
    Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefinde Yunan yıldız var... Yunanistan Ligi'nin dev kulübü Olympiakos'ta forma giyen Masouras için iki dev kulübün de bir hayli istekli olduğu belirtildi...

    FENERBAHÇE İLK TEMASI KURDU
    Yunan medyası, Olympiakos forması giyen kanat oyuncusuna iki kulübün de ilgisi olduğunu doğruladı.

    Fenerbahçe'nin Masouras'ı transfer etmek için menajeriyle ilk teması kurduğu belirtiliyor. Bilindiği gibi Trabzonspor oyuncuyla devre arasında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

    Bu sezon Yunan ekibiyle 46 mücadelede forma giyen golcü oyuncu 46 resmi maçta forma giydi. Başarılı sağ ayak, 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de gol pası verdi.

        Kariyerinin zirvesinde yer alan Yunan yıldız bu geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile oynadıkları maçta fileleri sarsmayı başarmıştı...

        Bu arada Yunan medyasından SportPress24, Masouras ile ilgili Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun sözlerine yer verdi. Ağaoğlu, "Giorgos Masouras için teklifimizi sunduk. Ancak Olympiakos 8 milyon euro istiyor. Bu bizim için fazla ama temaslarımızı kesmiyoruz. Görüşmelere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Operasyon sinyali ABD’yi endişelendirdi
        Haberler Spor Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Giorgos Masouras savaşı! O sözler Yunan basınında...
            SON DAKİKA