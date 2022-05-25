Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin Giorgos Masouras savaşı! O sözler Yunan basınında...

Transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig devlerinin transfer çalışmaları hız kazandı...
Geride kalan sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor yapacağı transferlerle yeniden zirvede yer almak istiyor. Fenerbahçe ise uzun süren şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek istiyor.
GİORGOS MASOURAS DEVLERİN LİSTESİNDE
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hedefinde Yunan yıldız var... Yunanistan Ligi'nin dev kulübü Olympiakos'ta forma giyen Masouras için iki dev kulübün de bir hayli istekli olduğu belirtildi...
FENERBAHÇE İLK TEMASI KURDU
Yunan medyası, Olympiakos forması giyen kanat oyuncusuna iki kulübün de ilgisi olduğunu doğruladı.
Fenerbahçe'nin Masouras'ı transfer etmek için menajeriyle ilk teması kurduğu belirtiliyor. Bilindiği gibi Trabzonspor oyuncuyla devre arasında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Bu sezon Yunan ekibiyle 46 mücadelede forma giyen golcü oyuncu 46 resmi maçta forma giydi. Başarılı sağ ayak, 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 kez de gol pası verdi.