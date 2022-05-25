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    • Spor
    • 25.05.2022 11:43
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    • 25.05.2022 11:43
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    TFF Başkanlığı için sürpriz aday! Mehmet Büyükekşi resmen duyurdu

    Son dakika haberine göre bir süre Gaziantep FK'nın başkanlığını da yapan iş insanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

    TFF Başkanlığı için sürpriz aday! Resmen duyurdu

    Gaziantep Futbol Kulübünün eski başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü bildirdi.

    Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." dedi.

    Liglerde mücadele eden kulüplerin yöneticileriyle görüşeceğini aktaran Büyükekşi, "Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliğinin demokratik ve şeffaf yapısı gereği ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. ve 3. Lig başkanları ile ayrı ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Futbol Federasyonunda başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından 16 Haziran'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştı.

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