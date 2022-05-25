Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsettin Hancı TAKVİM'e konuştu

Trabzonspor Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsettin Hancı, yeni hedeflerinin önce Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almak ardından ise yeniden lige damga vurmak olduğunu söyledi. TAKVİM Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Hancı, başarının çok daha değerli olması için devamlılığın önemli olduğunu belirterek, "Şampiyonluk bu şehre, bu camiaya ve bu taraftara gerçekten çok yakıştı. Ben yönetim kurulunda göreve başlayalı 6 ay oldu ancak öncesinde bir taraftar olarak kulübümün her daim destekçisi oldum. Bizim başarılı olmamızdaki en önemli etmen bir olmamız, birlik olmamız oldu. Trabzonspor camiası 7'sinden 70'ine, taraftarından iş insanına, eski yöneticisinden mevcut yöneticisine, futbolcusuna, teknik adamına kadar birlik olmayı başardı. Bu güç ve birliktelik bize başarıyı getirdi. Her şey güllük gülistanlık değildi. O zorluklarda birbirimize destek verip kenetlenerek sonunu getirip nihayetinde kupayı almış olduk. Bu coşkuyu da doya doya kutluyoruz" şeklinde konuştu. Hancı, "Önümüzdeki sezon daha zor olacak, rakiplerimiz bizi daha fazla dikkate alacak ve onlarda kendi programları dahilinde çok daha güçlenecektir. Bizim için artık bu yıl sona erdi ve gelecek yılın planlaması içerisindeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.