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    • 25.05.2022 12:16
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    Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın stoperi Ahmetcan Kaplan için Eintracht Frankfurt harekete geçti

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın stoperi için Eintracht Frankfurt harekete geçti. Bu hafta Trabzon’da olması beklenen Alman yetkililerin Ahmetcan Kaplan için Trabzonspor Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Öte yandan Eintracht Frankfurt dışında Fransız devi Lille de başarılı savunma oyuncusunu yakından takip ediyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fırtına’nın stoperine Alman talip

    Trabzonspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraftarın gözbebeği olan genç yıldız için UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt harekete geçiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Alman devi kadrosuna Bordo-Mavililer'in genç stoperi ile doldurmayı planlıyor.

    Bu hafta Trabzon'da olması beklenen Alman yetkililerin Trabzonspor Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın genç stoperin takımdan ayrılmasını istemediği biliniyor.

    19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan bu sezon yakaladığı çıkışla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Eintracht Frankfurt dışında Fransız devi Lille de başarılı savunma oyuncusunu yakından takip ediyor.

        Bilindiği gibi Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Süper Lig'den Beşiktaş'ın yıldız Rıdvan Yılmaz'ı da transfer etmeyi planlıyor.

        2 sezon önce A Takım'a yükselen genç stoper kısa süre içinde gösterdiği performansla Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başardı. 50 bin Euro olan piyasa değerini 1.4 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Genç yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken 1 asiste imza attı.

        Birkaç ay önce Barcelona'nın dünyaca ünlü stoperi Gerard Pique, NFT üzerinden Trabzonspor'un stoperi Ahmetcan Kaplan'a yatırım yapmıştı. Ahmetcan, çocukluk yıllarında mahalle aralarında Garith Bale'e özendiğinin de altını çizdi.
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