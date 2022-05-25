Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın stoperi Ahmetcan Kaplan için Eintracht Frankfurt harekete geçti

Trabzonspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraftarın gözbebeği olan genç yıldız için UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt harekete geçiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Alman devi kadrosuna Bordo-Mavililer'in genç stoperi ile doldurmayı planlıyor.
Bu hafta Trabzon'da olması beklenen Alman yetkililerin Trabzonspor Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın genç stoperin takımdan ayrılmasını istemediği biliniyor.
19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan bu sezon yakaladığı çıkışla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Eintracht Frankfurt dışında Fransız devi Lille de başarılı savunma oyuncusunu yakından takip ediyor.