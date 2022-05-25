Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına’nın stoperi Ahmetcan Kaplan için Eintracht Frankfurt harekete geçti

Trabzonspor'da bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraftarın gözbebeği olan genç yıldız için UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt harekete geçiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Alman devi kadrosuna Bordo-Mavililer'in genç stoperi ile doldurmayı planlıyor.