Süper Lig şampiyonu Trabzon transfer çalışmalarına hız verdi! Avcı’nın hedefi Fernando ve Umut

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün yaptığı, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamadan sonra gözler transfer rotasına çevrildi.