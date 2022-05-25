Süper Lig şampiyonu Trabzon transfer çalışmalarına hız verdi! Avcı’nın hedefi Fernando ve Umut

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın önceki gün yaptığı, "Bir sağ bek, bir sağ stoper, bir sol bek, orta sahaya bir dinamik bir de tecrübeli ve bir kanat oyuncusu istiyoruz" şeklindeki açıklamadan sonra gözler transfer rotasına çevrildi.
SERBEST KALMA BEDELİ VAR
Bordo-Mavililer'in geçtiğimiz sezonun devre arasında Antalyaspor'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando'yu gözüne kestirdiği öğrenildi. Yönetimin Brezilyalı futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyip transferi gerçekleştirmek istediği ifade ediliyor. 30 yaşındaki oyuncunun Hull City ve Suudi kulüplerinin yanı sıra Antalyaspor ile de yeniden görüşme halinde olduğu ve kararını henüz vermediği ifade edildi.
22 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ
Trabzon'un orta saha için düşündüğü diğer ismin ise bu sezon Alanyaspor'da çok başarılı bir performans ortaya koyan Umut Güneş olduğu belirlendi. Trabzonspor geride kalan sezonda 36 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Akdeniz kulübü ile temasa geçerken, bonservis pazarlıklarının devam ettiği gelen bilgiler arasında.