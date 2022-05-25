Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira Konyaspor'a çalıştı! Listesindeki Bruno Paz'dan sonra sıra Diogo Pinto'da

Fenerbahçe'yi sezon başında çalıştıran Portekizli teknik adam Türkiye'den ayrıldı ama adından söz ettirmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'de istediği sonuçları alamasa da kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken tecrübeli hoca, Kim Min Jae ve Crespo gibi isimlerin transferlerinde başrol oynadı.
Özellikle bu iki isim sezon boyunca gösterdikleri performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Vitor Pereira şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştırıyor. Portekizli teknik adam Brezilya ekibindeyken taraftarlar, hocanın transfer listesini sosyal medyaya sızdırdı.