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    • Spor
    • 25.05.2022 12:43
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    • 25.05.2022 13:21
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    Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira Konyaspor'a çalıştı! Listesindeki Bruno Paz'dan sonra sıra Diogo Pinto'da

    Son dakika transfer haberleri | Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin başında bulunan ancak başarısız performansı nedeniyle kovulan Pereira'nın basına sızan transfer listesi ile Konyaspor'un yaptığı hamlelerin benzemesi dikkat çekti. Konyaspor, Pereira'nın listesinde bulunan Bruno Paz'ın transferi sonrası listedeki bir diğer isim Diogo Pinto'yu gözüne kestirdi.

    Pereira Konyaspor’a çalıştı! Paz’dan sonra sıra Pinto’da

    Fenerbahçe'yi sezon başında çalıştıran Portekizli teknik adam Türkiye'den ayrıldı ama adından söz ettirmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'de istediği sonuçları alamasa da kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken tecrübeli hoca, Kim Min Jae ve Crespo gibi isimlerin transferlerinde başrol oynadı.

    Özellikle bu iki isim sezon boyunca gösterdikleri performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Vitor Pereira şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştırıyor. Portekizli teknik adam Brezilya ekibindeyken taraftarlar, hocanın transfer listesini sosyal medyaya sızdırdı.

    Bu gelişmeden sonra Konyaspor'un Pereira'nın transfer listesindeki oyuncuyu transfer etmesi dikkat çekti. O listede Bruno Paz da bulunuyordu. 24 yaşındaki futbolcu, son hafta oynanan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasını tribünden izledi ve sonrasında da resmi imzayı attı.

        Konyaspor, Portekizli orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı. Bruno Paz, Portekiz futbolunda büyük potansiyel olarak gösteriliyor. Konyaspor'un Paz transferinden sonraki hedefi de yine o listede yer alan bir isim...

        Geride kalan sezonda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde müthiş bir performans sergileyen Yeşil-Beyazlılar, bu kez Portekiz 2. Lig ekibi Estrela forması giyen Diogo Pinto'nun peşine düştü.

        Konyaspor'un 22 yaşındaki merkez orta sahanın menajeriyle büyük oranda anlaşmaya vardığı belirtildi. 400 bin Euro değeri olan Diogo Pinto, geride kalan sezonda 34 maçta görev aldı. 14 gole imza attı. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Pinto, İtalya Ligi ekiplerinden Ascoli ve Potenza gibi takımların da formasını giydi.

            *Bruno Paz'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            *Diogo Pinto'nun detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

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            Haberler Spor Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira Konyaspor'a çalıştı! Listesindeki Bruno Paz'dan sonra sıra Diogo Pinto'da
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