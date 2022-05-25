Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira Konyaspor'a çalıştı! Listesindeki Bruno Paz'dan sonra sıra Diogo Pinto'da

Fenerbahçe'yi sezon başında çalıştıran Portekizli teknik adam Türkiye'den ayrıldı ama adından söz ettirmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'de istediği sonuçları alamasa da kazandırdığı oyuncularla dikkat çeken tecrübeli hoca, Kim Min Jae ve Crespo gibi isimlerin transferlerinde başrol oynadı.