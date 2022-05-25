Al Ahli kulübü Gomis’in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

14 maçta 4'ü penaltıdan 9 gol kaydeden 36 yaşındaki futbolcu fiziki anlamda yetersiz görüntüsüyle hem taraftarların hem de basının yoğun eleştirisini aldı.



Ara transferde Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ve yeni sezonda da Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda yer alacak olan Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni gelecek olan yönetimin 1.8 milyon Euro'luk maaş yükü nedeniyle Fransız forvetle yolları ayırmak isteyebileceği konuşulurken, yüzleri güldürecek bir transfer iddiası geldi.