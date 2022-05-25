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    • Spor
    • 25.05.2022 13:45
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    • 25.05.2022 13:45
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    Al Ahli kulübü Gomis’in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

    2018 yılında veda ettiği Galatasaray’a devre arasında geri dönen Bafetimbi Gomis attığı gollere rağmen tartışmaların odağında kaldı. Suudi basınının iddiasına göre Al Ahli kulübü, Gomis’in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
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    14 maçta 4'ü penaltıdan 9 gol kaydeden 36 yaşındaki futbolcu fiziki anlamda yetersiz görüntüsüyle hem taraftarların hem de basının yoğun eleştirisini aldı.

    Ara transferde Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ve yeni sezonda da Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda yer alacak olan Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni gelecek olan yönetimin 1.8 milyon Euro'luk maaş yükü nedeniyle Fransız forvetle yolları ayırmak isteyebileceği konuşulurken, yüzleri güldürecek bir transfer iddiası geldi.



    Suudi basınının iddiasına göre Al Ahli kulübü, Gomis'in transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu sezon Suudi Ligi'nde kötü bir grafik çizen ve 10. sırada yer alan Al Ahli'nin 26 Haziran'da başlayacak olan transfer dönemi öncesi Galatasaray'ın kapısını çalacağı öne sürülüyor.



    2018 yılında Galatasaray'dan bir başka Suudi takımı Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik harika bir performans göstererek ülke futbolunda büyük bir iz bıraktı.

    Sarı-Kırmızılılar'da 11 Haziran'da göreve gelecek olan yeni yönetimin, iddia edildiği gibi bir teklif alması durumunda Fransız yıldızla yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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