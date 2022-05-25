Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Diego Valdes iddiası

Teknik direktör Valerien Ismael'in takviye istediği bölgeler için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Meksika'ya dikti. Şili basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde, Meksika ekibi America formasını giyen Diego Valdes'in Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde olduğunu iddia etmişti.
13 GOL, 11 ASİST!
Dün ise ESPN, Şilili futbolcuyla ilgili bir habere yer verdi. ESPN, Beşiktaş'ın henüz Valdes konusunda resmi girişimlere başlamadığını, buna karşın yıldız futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı. 10 numara pozisyonunun yanı sıra 8 numarada ve sağ kanatta da görev yapan 28 yaşındaki Diego Valdes bu sezon kulübüyle toplamda 37 karşılaşmada forma giydi. Yıldız 13 gol atarken, 11 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt etki etti. Öte yandan Beşiktaş yönetimi bir yandan da yabancı kontenjanında boşluk açmak için çalışıyor.
TEİXEIRA PLANI
Teknik patron Ismael'in yeni sezon planlarında yer almayan Alex Teixeira'nın menajeriyle önümüzdeki hafta içinde masaya oturulacağı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun ayrılığa sıcak bakmadığı, yönetimin ise alacaklarına karşılık sözleşme feshini gündeme getireceği belirlendi.