Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Diego Valdes iddiası





13 GOL, 11 ASİST!

Dün ise ESPN, Şilili futbolcuyla ilgili bir habere yer verdi. ESPN, Beşiktaş'ın henüz Valdes konusunda resmi girişimlere başlamadığını, buna karşın yıldız futbolcunun eğer teklif gelmesi durumunda bunu değerlendirmek istediğini açıkladı. 10 numara pozisyonunun yanı sıra 8 numarada ve sağ kanatta da görev yapan 28 yaşındaki Diego Valdes bu sezon kulübüyle toplamda 37 karşılaşmada forma giydi. Yıldız 13 gol atarken, 11 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt etki etti. Öte yandan Beşiktaş yönetimi bir yandan da yabancı kontenjanında boşluk açmak için çalışıyor.