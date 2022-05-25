Beşiktaş Polonyalı yıldız Adam Buksa için yeni bir girişim yapmaya hazırlanıyor

Forvet arayışlarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden Adam Buksa'ya döndü. Listenin ilk sırasında yer alan Alexander Sörloth'un yüksek talepleri sonrasında geri adım atan Siyah-Beyazlılar'ın Buksa için girişimlere hız verme kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Polonyalı forvetin kulübü New England'a 2.5 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti. Buksa'nın sözleşmesi 31 Aralık tarihinde biteceği için bu transferi en büyük maliyetle noktalamak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde yeni bir girişim yapacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Ismael'in de çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkma kararı aldı. Bu sezon 13 resmi maça çıkan Adam Buksa 11 gol ve 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Transfermarkt verilerine göre Polonyalı forvetin piyasa değeri 9 milyon Euro.
DJANİNY AÇIK KAPI BIRAKTI!
Trabzonspor'un yıldızı Djaniny, geleceğ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer iddialarına yönelik konuşan Djaniny, "Aslında bu soruya kesin yanıt verebilmem için biraz erken. Trabzonspor'da 1 yıl daha kontratım var. Gelecek teklifler tabii ki olabilir. Bunlar değerlendirilip oturulup konuşulabilecek şeyler. Ben burada kalırsam da tabi ki oynamaya devam edeceğim" dedi.
70 MAÇTA SADECE 6 KEZ KAYBETTİ!
Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2,08'lik puan ortalaması elde etti. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu kazandı.