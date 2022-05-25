Beşiktaş Polonyalı yıldız Adam Buksa için yeni bir girişim yapmaya hazırlanıyor





FENER KİM İÇİN AĞIRDAN ALIYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min Jae'nin satılacağına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi. Ancak Başkan Koç'un Kim'in maksimum değerine ulaşması için böyle bir açıklama yaptığı ifade edildi. Zira Tottenham ve Everton'ın Kim için harekete geçmiş ancak Fenerbahçe 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinden taviz vermemişti. Başkan Ali Koç, Kim'in fiyatının bu değere ulaşmasını beklediği ve bunun için acele etmeyerek maksimum geliri hedeflediği bildirildi. Tottenham ve Everton Kim için 18 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak F.Bahçe bu rakamı geri çevirdi.