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    Beşiktaş Polonyalı yıldız Adam Buksa için yeni bir girişim yapmaya hazırlanıyor

    Sörloth’un talepleri sonrası geri adım atan Beşiktaş yönetimi, listenin ikinci sırasındaki Polonyalı yıldız için yeni bir girişim yapma kararı aldı. İşte sizler için derlediğimiz 25 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Buksa için bir daha

    Forvet arayışlarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden Adam Buksa'ya döndü. Listenin ilk sırasında yer alan Alexander Sörloth'un yüksek talepleri sonrasında geri adım atan Siyah-Beyazlılar'ın Buksa için girişimlere hız verme kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş geçtiğimiz günlerde Polonyalı forvetin kulübü New England'a 2.5 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak bu teklif kabul edilmemişti. Buksa'nın sözleşmesi 31 Aralık tarihinde biteceği için bu transferi en büyük maliyetle noktalamak isteyen Siyah-Beyazlılar'ın önümüzdeki günlerde yeni bir girişim yapacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Beşiktaş, Ismael'in de çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkma kararı aldı. Bu sezon 13 resmi maça çıkan Adam Buksa 11 gol ve 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Transfermarkt verilerine göre Polonyalı forvetin piyasa değeri 9 milyon Euro.



    DJANİNY AÇIK KAPI BIRAKTI!
    Trabzonspor'un yıldızı Djaniny, geleceğ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan transfer iddialarına yönelik konuşan Djaniny, "Aslında bu soruya kesin yanıt verebilmem için biraz erken. Trabzonspor'da 1 yıl daha kontratım var. Gelecek teklifler tabii ki olabilir. Bunlar değerlendirilip oturulup konuşulabilecek şeyler. Ben burada kalırsam da tabi ki oynamaya devam edeceğim" dedi.



    70 MAÇTA SADECE 6 KEZ KAYBETTİ!
    Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi. Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2,08'lik puan ortalaması elde etti. Tecrübeli teknik adam Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu kazandı.



        MESUT ÖZİL ENDONEZYA'DA!
        Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, Endonezya'ya uçtu. Tecrübeli yıldız, M10 ve BigShoe vakfının yapacağı yardımlar için beş günlüğüne Jakarta'ya gitti. Sosyal medya hesabından da Endonezya'ya gideceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Mesut Özil'in hem ortağı olduğu spor ayakkabı markasının daveti için hem de yapacağı yardım için orada olduğu öğrenildi.



        FENER KİM İÇİN AĞIRDAN ALIYOR
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min Jae'nin satılacağına ilişkin haberlerin doğru olmadığını söyledi. Ancak Başkan Koç'un Kim'in maksimum değerine ulaşması için böyle bir açıklama yaptığı ifade edildi. Zira Tottenham ve Everton'ın Kim için harekete geçmiş ancak Fenerbahçe 23 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinden taviz vermemişti. Başkan Ali Koç, Kim'in fiyatının bu değere ulaşmasını beklediği ve bunun için acele etmeyerek maksimum geliri hedeflediği bildirildi. Tottenham ve Everton Kim için 18 milyon Euro'ya kadar çıktı. Ancak F.Bahçe bu rakamı geri çevirdi.



        MOSTAFA MOHAMED GERİ Mİ DÖNÜYOR?
        Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Zamalek kulübünün eski yıldızını yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığını söyledi. 2020-21 sezonunun devre arasında büyük umutlarla Zamalek'ten Galatasaray'a transfer olan Mostafa Mohamed zaman zaman çok iyi maçlar çıkarmasına rağmen tam olarak beklentileri karşılayamadı. Yeni sezon öncesi ismi transfer dedikodularına karışan Mısırlı forvet için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Mostafa Mohamed'e yakınlığı ile bilgilen Mısırlı gazeteci Ahmed Schubert, Zamalek kulübünün eski yıldızını yeniden kadroya katmak için girişimlere başladığını söyledi. Schubert, "Mostafa Mohamed'in Galatasaray ile hikayesi iyi gitmiyor ve Zamalek, önümüzdeki transfer döneminde oyuncuyu geri getirmeyi düşünüyor. Mostafa dönerse, Zamalek hücum hattına güçlü bir katkısı olacaktır" ifadesini kullandı.



            9 MİLYON EURO'DAN KURTULDU
            Sarı-Kırmızılılar'da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Cimbom toplamda 9 milyon Euro maaş yükünden kurtuldu.
            G.Saray'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar böylece 9 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtulmuş oldu. 3.8 milyon Euro garanti ücret alan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli dışında kiralık oyuncular Pena, Halil ve Pulgar'ın sözleşmeleri de sona erdi.



            YILDIZLARIN GÖZÜ SEÇİMDE!
            Cimbom'da tüm gözler 11 Haziran'a çevrildi... Mevcut yönetim transfer görüşmelerini askıya alırken ayrılmak isteyen futbolcuların durumu başkanlık seçimi sonrası netleşecek. Sarı-Kırmızılılar'da Romen oyuncu Cicaldau, Brezilyalı Marcao, Danimarkalı stoper Nelsson, Kerem Aktürkoğlu, Mısırlı golcü Mohamed ve Taylan gibi yıldızlar yeni yönetimle masaya oturacak.



            CSKA VAZGEÇMİYOR
            Sezonun flaş isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova'nın ısrarı sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Rus kulübünün yaptığı 5 milyon Euro'luk teklifi geri çevirirken, Başkan Ali Koç da Mert Hakan'ın takımda kalacağını açıklamıştı. Ancak CSKA Moskova'nın Mert Hakan konusunda çok istekli olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ruslar bu kez 8 milyon Euro'luk bir teklifle masaya oturacak.



                ASLAN'IN RAKİBİ EFES
                Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor... Lacivert-Beyazlılar, Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final serisi 3. maçında sahasında Karşıyaka'yı 83-68 yendi. Seride durumu 2-1'e getirerek turu geçen taraf oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Efes yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi oldu.



                FENER AVANTAJI KAPTI
                ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Darüşşafaka'yı 94-69 yenerek seride 1-0 öne geçti Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu 14 sayı kaydetti. Üç galibiyete ulaşan tarafın finale kalacağı serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Perşembe günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.



                2.LİG'DE FİNALİN ADI: BODRUM-KARACABEY
                TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, finale yükseldi. Karacabey, yarı finalin diğer eşleşmesinde Bayburtspor'u eleyen Bodrumspor ile finalde eşleşti. İki ekip Spor Toto 1. Lig'e çıkan son takım olmak içni kozlarını paylaşacak.



                    34 YILLIK REKORUN YENİ SAHİBİ ÖZDEMİR
                    Fenerbahçeli yüzücü Demir Özdemir, 34 yıldır kırılamayan 100 metre serbest stil rekorunun yeni sahibi oldu. Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Demir, 53.04'lük derecesiyle 100 metre serbest yarışını tamamladı. Demir, Uğur Taner'e ait 34 yıllık Türkiye rekorunu da kırmış oldu.



                    ENES ÜNAL SEZONUN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
                    La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, taraftarlar tarafından sezonun en iyi futbolcusu seçildi. Ligde kaydettiği 16 gol ile takımına büyük katkı sağlayan yıldız golcü,"İspanya'daki en iyi sezonumu geçirdiğim için mutluyum. Görevim gol atmak.Takım arkadaşlarım olmadan bu başarıyı elde edemezdim" ifadelerini kullandı.



                    PSG'DEN ZİNEDİNE ZİDANE'A REKOR TEKLİF
                    Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain, Mbappe'yi takımda tuttuktan sonra hoca arayışlarına hız verdi. İspanyol basını, Fransız kulübünün Başkanı Nasser Al Khealifi'nin Zidane'dan vazgeçmediğini ve tecrübeli hocaya yıllık 25 milyon euroluk bir teklif yapma hazırlığı içinde olduğunu iddia etti. Zidane, son olarak Real Madrid'i çalıştırmıştı.



                        BOSTON CELTİCS JAYSON TATUM'LA SERİYİ EŞİTLEDİ
                        NBA Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Boston Celtics, konuk ettiği Miami Heat'i 102-82'lik skorla mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi. Celtics'te Jayson Tatum, 31 sayı,8 ribaund ve 5 asistle maçın yıldızı oldu. Konuk ekipte milli yıldız Ömer Yurtseven 2 sayıda kalırken, Victor Oladipo'nun 23 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.



                        TÜRKİYE SLOVAKYA'YI KONUK EDECEK
                        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında bugün, Slovakya ile karşılaşacak. Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final'de mücadele edecek.



                        WOLFSBURG NİKO KOVAC'LA 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
                        Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg teknik direktörlük görevi için Niko Kovac ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Florian Kohfeldt'in ayrılığı sonrası göreve getirilen 50 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'te görev yapmıştı. Hırvat hoca, son olarak Monaco'yu çalıştırmıştı.

                        HOPASPOR'U YENEN ARNAVUTKÖY 2. LİG'DE
                        TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor'u 1-0 yendi. Artvin Hopaspor, müsabakanın 87. dakikasında Ali Say ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, 90+3. dakikada Samet Günhan ile golü bulan Arnavutköy Belediyespor, adını TFF 2. Lig'e yazdıran taraf oldu. Arnavutköylü futbolcular büyük sevinç yaşadı.

                        SİNAN BOLAT GÜN SAYIYOR
                        Sinan Bolat Sarı-Lacivertli kulüp için adeta gün sayıyor. Tecrübeli file bekçisi geçtiğimiz ocak ayında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.

                        1. LİG'DE YARI FİNAL HEYECANI YAŞANACAK
                        SPOR Toto 1.Lig'de play-off yarı finalinde ilk maçlar bugün oynanacak. Saat 18.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Barış Saka yönetecek. Günün diğer maçında Eyüpspor, sahasında Royal Halı Bandırmaspor'u ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada Erkan Özdamar görev yapacak.

                        FEYENOORD VE ROMA KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR
                        UEFA Konferans Ligi final maçında Feyenoord ile Roma bugün karşı karşıya gelecek. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Bu sezon ilk kez düzenlenen organizasyonda şampiyon olan takım, kupanın ilk sahibi olacak. Maç TV8,5''tan yayınlanacak.

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                        Emekliye 1.390 TL ek gösterge zammı
                        Haberler Spor Beşiktaş Polonyalı yıldız Adam Buksa için yeni bir girişim yapmaya hazırlanıyor
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