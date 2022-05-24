Toplam 6 maç bile oynayamadı! Max Meyer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

*Max Meyer'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

Fenerbahçe Yönetimi bir türlü bekleneni veremeyen Alman orta saha oyuncusunun sözleşmesini fesih etmek ya da 1 yıl daha kiraya vermek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin sürekli transferlerini yaptığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Meyer'in Süper Lig ve Danimarka Ligi'nde gol ve asisti bulunmuyor.