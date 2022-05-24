Toplam 6 maç bile oynayamadı! Max Meyer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Alman oyuncu, Sarı-Lacivertliler'de bir türlü bekleneni veremedi ve devre arasında Danimarka'nın yolunu tuttu. Alman yıldız Danimarka'da da hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. Sona eren sezonda aldığı süre büyük bir fiyasko olarak yorumlandı.
Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, geçtiğimiz Eylül ayında geldiği Fenerbahçe'de performansını artıramadı. O zamanki teknik adam Vitor Pereira form durumundan dolayı ona forma vermedi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 220 dakika forma giydi.
Sezonun ikinci yarısında Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralanan Meyer, orada da beklentileri karşılayamadı. Danimarka Ligi'nde toplamda 249 dakika süre aldı. Fenerbahçe ve Midtjylland kariyerinde 469 dakika sahada kaldı. İki ligde aldığı süre 6 maçı bile bulmadı.