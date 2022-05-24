Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.05.2022 13:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2022 13:19
    ABONE OL

    Toplam 6 maç bile oynayamadı! Max Meyer Fenerbahçe'ye geri dönüyor

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve devre arasında Danirmarka ekibi Midtjylland'a kiralanan Max Meyer, burada da bekleneni veremedi. Meyer, Danimarka'da sadece 469 dakika sahada kaldı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | Toplam 6 maç bile oynayamadı! Geri dönüyor

    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Alman oyuncu, Sarı-Lacivertliler'de bir türlü bekleneni veremedi ve devre arasında Danimarka'nın yolunu tuttu. Alman yıldız Danimarka'da da hayal kırıklığı yaşatmaya devam etti. Sona eren sezonda aldığı süre büyük bir fiyasko olarak yorumlandı.

    Alman orta saha oyuncusu Max Meyer, geçtiğimiz Eylül ayında geldiği Fenerbahçe'de performansını artıramadı. O zamanki teknik adam Vitor Pereira form durumundan dolayı ona forma vermedi. Tecrübeli oyuncu Fenerbahçe formasıyla ligde sadece 220 dakika forma giydi.

    Sezonun ikinci yarısında Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralanan Meyer, orada da beklentileri karşılayamadı. Danimarka Ligi'nde toplamda 249 dakika süre aldı. Fenerbahçe ve Midtjylland kariyerinde 469 dakika sahada kaldı. İki ligde aldığı süre 6 maçı bile bulmadı.

        Max Meyer'in Danimarka ekibiyle olan anlaşması sona erdi... Alman oyuncu Fenerbahçe'nin yeni sezon çalışmalarında yer alacak. 26 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

        *Max Meyer'in detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        Fenerbahçe Yönetimi bir türlü bekleneni veremeyen Alman orta saha oyuncusunun sözleşmesini fesih etmek ya da 1 yıl daha kiraya vermek için çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin sürekli transferlerini yaptığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Meyer'in Süper Lig ve Danimarka Ligi'nde gol ve asisti bulunmuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bahçeli’den önemli açıklamalar
        Haberler Spor Toplam 6 maç bile oynayamadı! Max Meyer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
            SON DAKİKA