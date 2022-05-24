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    • 24.05.2022 13:43
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    • 24.05.2022 13:46
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    Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjde! Brezilya ekibi devreye girdi

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo'dan müjdeli haber geldi. Yıllık 4 milyon euroyu bulan maliyeti nedeniyle gönderilmek istenen Gustavo için Brezilya ekipleri devreye girdi.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Brezilya ekibi devrede! Fener’e müjde geldi

    Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımda gelecek sezon için düşünülmeyen futbolcularına teklif bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maaşı sebebiyle yollarını ayırmayı istediği Luiz Gustavo için Brezilya'dan gelen haberler Fenebahçe yönetimini sevindirecek gibi gözüküyor.

    Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi... Önümüzdeki sezon sözleşmesinin son senesine girecek olan ve bonuslarla 4 milyon Euro'yu bulan maaşı sebebiyle Sarı-Lacivertli kulübün yollarını ayırmak istediği 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Brezilya'dan sevindirici bir haber geldi.

    UOL'de yer alan haberde Brezilya Ligi ekiplerinden Botofago'nun Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediği belirtildi.

    İlerleyen yaşı, yüksek maaşı ve son dönemdeki yeterli bulunmayan performansı sebebiyle Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Gustavo'nun ise 4 milyon Euro'luk kazancı sebebiyle ayrılık sürecinde Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarabileceği öne sürülüyor.

    Öte yandan Gustavo için devrede olan Botofago'nun aynı mevki için Lazio ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan Lucas Leiva ile de ilgilendiği belirtildi.

        Fenerbahçe'nin maaş yükünden kurtulmak istediği Gustavo için ciddi bir teklif ulaşması halinde bonservis konusunda sorun çıkarmayacağı ifade ediliyor.

        Sarı-Lacivertliler, 2019 yılında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luiz Gustavo için 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Gustavo daha önce Fenerbahçe ve Marsilya dışında Corinthians, Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg gibi önemli takımların formasını terletti.

        *Luiz Gustavo'nun detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

        34 yaşındaki Gustavo, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması ile 28 maça çıktı. 1 gol atıp, 1 de asist yaptı. Sakatlık sebebiyle çok sayıda maçta kadroda yer almadı.

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