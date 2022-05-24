Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjde! Brezilya ekibi devreye girdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımda gelecek sezon için düşünülmeyen futbolcularına teklif bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in yıllık 4 milyon Euro'yu bulan maaşı sebebiyle yollarını ayırmayı istediği Luiz Gustavo için Brezilya'dan gelen haberler Fenebahçe yönetimini sevindirecek gibi gözüküyor.
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi... Önümüzdeki sezon sözleşmesinin son senesine girecek olan ve bonuslarla 4 milyon Euro'yu bulan maaşı sebebiyle Sarı-Lacivertli kulübün yollarını ayırmak istediği 34 yaşındaki orta saha oyuncusu için Brezilya'dan sevindirici bir haber geldi.
UOL'de yer alan haberde Brezilya Ligi ekiplerinden Botofago'nun Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediği belirtildi.
İlerleyen yaşı, yüksek maaşı ve son dönemdeki yeterli bulunmayan performansı sebebiyle Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Gustavo'nun ise 4 milyon Euro'luk kazancı sebebiyle ayrılık sürecinde Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarabileceği öne sürülüyor.
Öte yandan Gustavo için devrede olan Botofago'nun aynı mevki için Lazio ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan Lucas Leiva ile de ilgilendiği belirtildi.