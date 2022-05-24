Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan müjde! Brezilya ekibi devreye girdi

İlerleyen yaşı, yüksek maaşı ve son dönemdeki yeterli bulunmayan performansı sebebiyle Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Gustavo'nun ise 4 milyon Euro'luk kazancı sebebiyle ayrılık sürecinde Sarı-Lacivertliler'e zorluk çıkarabileceği öne sürülüyor.

Öte yandan Gustavo için devrede olan Botofago'nun aynı mevki için Lazio ile sözleşmesi gelecek ay sona erecek olan Lucas Leiva ile de ilgilendiği belirtildi.