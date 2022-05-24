Basketbol, voleybol, boks, tekvandodaki başarılar Türkiye'yi sevince boğdu





BOKSTA 5 ALTIN MADALYA

Vakıfbank, Imoco Volley'i 3-1 yenerek 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Eczacıbaşı ise Mart ayında Stuttgart'ı devirdi ve CEV Kupası'nı müzesine taşıdı... İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçti. Bu madalyalarla Kadın Milli Boks Takımı, dünya şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın kazandı. Milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Etimesgut Belediye Ampute Takımı finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Geçtiğimiz hafta Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda ise 92 madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettik.