Basketbol, voleybol, boks, tekvandodaki başarılar Türkiye'yi sevince boğdu

Türk sporu için muhteşem bir hafta geride kaldı... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın kutlandığı haftada sporda müthiş başarılar elde ettik. Basketboldan voleybola, bokstan tekvandoya, kürekten ampute futboluna kadar Türkiye büyük başarılara imza attı. Basketbolda Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek Euroleague şampiyonu oldu. Bahçeşehir Koleji ise geçtiğimiz günlerde Reggio Emilia'yı mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.
BOKSTA 5 ALTIN MADALYA
Vakıfbank, Imoco Volley'i 3-1 yenerek 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Eczacıbaşı ise Mart ayında Stuttgart'ı devirdi ve CEV Kupası'nı müzesine taşıdı... İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçti. Bu madalyalarla Kadın Milli Boks Takımı, dünya şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın kazandı. Milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Etimesgut Belediye Ampute Takımı finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Geçtiğimiz hafta Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda ise 92 madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettik.
ANADOLU EFES