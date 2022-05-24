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    Basketbol, voleybol, boks, tekvandodaki başarılar Türkiye'yi sevince boğdu

    Anadolu Efes Euroleague'de, Bahçeşehir ULEB Avrupa Kupası'nda, Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde, Eczacıbaşı CEV Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Kadınlarımız boksta dünyayı dize getirken, tekvandocular Avrupa'yı salladı. Etimesgut Bld. Ampute Futbol Takımı Devler Ligi'ni kazandı.

    Altın çağ

    Türk sporu için muhteşem bir hafta geride kaldı... 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı'nın kutlandığı haftada sporda müthiş başarılar elde ettik. Basketboldan voleybola, bokstan tekvandoya, kürekten ampute futboluna kadar Türkiye büyük başarılara imza attı. Basketbolda Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek Euroleague şampiyonu oldu. Bahçeşehir Koleji ise geçtiğimiz günlerde Reggio Emilia'yı mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.



    BOKSTA 5 ALTIN MADALYA
    Vakıfbank, Imoco Volley'i 3-1 yenerek 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Eczacıbaşı ise Mart ayında Stuttgart'ı devirdi ve CEV Kupası'nı müzesine taşıdı... İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 5 altın, 2 bronz madalyayla tarihe geçti. Bu madalyalarla Kadın Milli Boks Takımı, dünya şampiyonu oldu. Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Şennur Demir altın kazandı. Milli tekvandocular 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 11 madalyayla, milli para tekvandocular ise 4 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya takım halinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Etimesgut Belediye Ampute Takımı finalde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Geçtiğimiz hafta Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporculardan iki Avrupa şampiyonluğu geldi. Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda ise 92 madalya kazanarak büyük bir başarı elde ettik.



    ANADOLU EFES



        ECZACIBAŞ



        TEKVANDO



        BAHÇEŞEHİR



            BOKS



            AMPUTE



            VAKIFBANK



                VOLEYBOLUN ŞİFRESİNİ ÇÖZEN ADAM: GUİDETTİ
                2008 yılından beri Vakıfbank'ta görev yapan İtalyan hoca kazandığı kupalarla adını tarihe yazdırdı. Vakıfbank, İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 23. kupasını elde etti. Sarısiyahlılar, 2008-2009 sezonundan bu yana görev yapan Guidetti ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 6 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.



                Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, son iki sezondur Euroleague kupasını kimseye kaptırmıyor. Tecrübeli çalıştırıcının 5 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Ataman, Milli Takım'ı da çalıştırıyor.



                FUTBOL HARİÇ COŞUYORUZ!
                Futbolda kulüplerimiz milyon Euro'lar harcasa da başarılar basketbol, voleybol, boks, güreş vb. branşlarda geliyor... Son dönemde voleybolda ve basketbolda kupaya doyduk. İki branşta da Avrupa'nın 1 numaralı kupalarını müzemize taşımayı başardık...



                    İKİ FİNAL KAYBETTİK
                    Basketbolda Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Bologna'ya kaybetti. Voleybolda ise CEV Challenge Kupası finalinde Halkbank, Narbonne Volley'e kaybetti. İki takımımız da Avrupa ikincisi oldu.

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                    Haberler Spor Basketbol, voleybol, boks, tekvandodaki başarılar Türkiye'yi sevince boğdu
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