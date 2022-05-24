Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart





KADRO DERİNLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

Şampiyonluk dışında iyi bir Trabzonspor izlettirmeyi de hedeflediklarını söyleyen Avcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları bizi taktir etti. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadık" ifadesini kullandı. Sözü transfere de getiren Avcı, "Transferde geçen sezondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Yaz transfer döneminde yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sağ bek sol bek, stoper, 6 ve 8 numara ilea kanat takviyesine ihtiyacımız var. Takımdan ayrılacak oyuncuların mevkilerine göre transfer sayımız daha da artabilir. Hep birlikte göreceğiz" dedi. Avcı, Uğurcan'ın muhtemel transferi için ise "Uğurcan'a Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis kazandırmak yakışır" ifadesini kullanhdı.