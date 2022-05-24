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    Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart

    Yoğun bir transfer dönemi bizi bekliyor. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor... Sağ bek, sol bek, stoper, 6 ve 8 oynayabilecek oyuncular ile kanat takviyesine ihtiyacımız var...

    7 bölgeye takviye şart

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a ilk geldiğinde önceliğin sonuçtan çok oyun olduğunu söyleyen Avcı, "Öncelikle oyunu sonra da sonucu almamız gerekiyordu. Takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular da buna cevap verdi. Her ayrıntıya yoğun bir şekilde çalıştık" dedi.



    KADRO DERİNLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ
    Şampiyonluk dışında iyi bir Trabzonspor izlettirmeyi de hedeflediklarını söyleyen Avcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları bizi taktir etti. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadık" ifadesini kullandı. Sözü transfere de getiren Avcı, "Transferde geçen sezondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Yaz transfer döneminde yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sağ bek sol bek, stoper, 6 ve 8 numara ilea kanat takviyesine ihtiyacımız var. Takımdan ayrılacak oyuncuların mevkilerine göre transfer sayımız daha da artabilir. Hep birlikte göreceğiz" dedi. Avcı, Uğurcan'ın muhtemel transferi için ise "Uğurcan'a Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis kazandırmak yakışır" ifadesini kullanhdı.



    EN CENTİLMENİ TRABZONSPOR
    2021/2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, fair-play sıralamasında da ilk sırada yer almayı başardı. Bordo-Mavililer toplamda 57 sarı kart ve 4 kırmızı kart görerek bu alanda Süper Lig'in en az kart gören takımı oldu.



        PREMİER LİGİ İSTİYORUM
        Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı file bekçisi, "Avrupa'ya tabii ki gitmek istiyorum ama bunun için hem bana hem de kulübüme uygun teklifler gelmesi gerekiyor. Takım ismi veremem ama Premier Lig'de oynamak isterim. Şimdi milli takım var. Buradan 2-3 gün sonra milli takıma gideceğim." dedi.



        HAMSİK'TEN MİLLİ VEDA
        Slovak yıldız Marek Hamsik, milli takım kariyerine son verdi. Bordo- Mavili kulüple 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Hamsik 135 kez giydiği Slovakya Milli Takım formasıyla 26 gol attı.

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