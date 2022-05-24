Abdullah Avcı transfer sezonundaki hedefi açıkladı: 7 bölgeye takviye şart

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'a ilk geldiğinde önceliğin sonuçtan çok oyun olduğunu söyleyen Avcı, "Öncelikle oyunu sonra da sonucu almamız gerekiyordu. Takım savunmasını onarıp devam ettik. Oyuncular da buna cevap verdi. Her ayrıntıya yoğun bir şekilde çalıştık" dedi.
KADRO DERİNLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ
Şampiyonluk dışında iyi bir Trabzonspor izlettirmeyi de hedeflediklarını söyleyen Avcı, "Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları bizi taktir etti. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadık" ifadesini kullandı. Sözü transfere de getiren Avcı, "Transferde geçen sezondan daha iyisini yapmak istiyoruz. Yaz transfer döneminde yoğun bir trafiğimiz olacak. Kadro derinliğini ve kalitesini oluşturmamız gerekiyor. Sağ bek sol bek, stoper, 6 ve 8 numara ilea kanat takviyesine ihtiyacımız var. Takımdan ayrılacak oyuncuların mevkilerine göre transfer sayımız daha da artabilir. Hep birlikte göreceğiz" dedi. Avcı, Uğurcan'ın muhtemel transferi için ise "Uğurcan'a Yusuf Yazıcı'dan daha fazla bonservis kazandırmak yakışır" ifadesini kullanhdı.
EN CENTİLMENİ TRABZONSPOR
2021/2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, fair-play sıralamasında da ilk sırada yer almayı başardı. Bordo-Mavililer toplamda 57 sarı kart ve 4 kırmızı kart görerek bu alanda Süper Lig'in en az kart gören takımı oldu.