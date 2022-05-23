Trabzonspor PSG’nin Fransız sol beki Kurzawa'ya kancayı attı





NWAKAEME İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu arada dün son resmi maçına çıkan Nwakaeme ile bu hafta kritik bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi. Nwakaeme teklifi kabul ederse 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN