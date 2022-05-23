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    Trabzonspor PSG’nin Fransız sol beki Kurzawa'ya kancayı attı

    Sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek için girişimlerini sürdüren Borda-Mavililer, PSG’li Kurzawa için pazarlığa hazır.

    Sola son aday Kurzawa

    Trabzonspor'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Daha önce savunmanın soluna takviye yapma kararı alan Bordo-Mavili kurmaylar PSG'nin 29 yaşındaki sol beki Laywin Kurzawa'yı da listesine ekledi. Bordo-Mavililer şartlar Fransız oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.



    PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
    2024 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Laywin Kurzawa'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Eur civarında. Ancak Trabzon yönetimi indirim bekliyor.



    NWAKAEME İLE KRİTİK GÖRÜŞME
    Bu arada dün son resmi maçına çıkan Nwakaeme ile bu hafta kritik bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi. Nwakaeme teklifi kabul ederse 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

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