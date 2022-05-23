Trabzonspor PSG’nin Fransız sol beki Kurzawa'ya kancayı attı

Trabzonspor'da sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Daha önce savunmanın soluna takviye yapma kararı alan Bordo-Mavili kurmaylar PSG'nin 29 yaşındaki sol beki Laywin Kurzawa'yı da listesine ekledi. Bordo-Mavililer şartlar Fransız oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için harekete geçti.
PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO
2024 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Laywin Kurzawa'nın güncel piyasa değeri 6 milyon Eur civarında. Ancak Trabzon yönetimi indirim bekliyor.
NWAKAEME İLE KRİTİK GÖRÜŞME
Bu arada dün son resmi maçına çıkan Nwakaeme ile bu hafta kritik bir görüşmenin yapılacağı öğrenildi. Nwakaeme teklifi kabul ederse 2 yıllık sözleşme imzalanacak.