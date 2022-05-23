Savunmanın sağına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ilacını Antalyaspor'un genç yıldızı Bünyamin Balcı'da buldu

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı'yı transfer etmek istiyor. Akdeniz temsilcisi, altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Genç futbolcunun transferi için nabız yoklayan yönetim, yeni teknik direktörün fikrini aldıktan sonra resmi pazarlıklara başlayacak. Savunmanın sağında görev yapan Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirirse hem bu bölgedeki eksiğini tamamlamış hem de yabancı haklarından birisini kullanmamış olacak. İstikrarlı yapısı ile dikkat çeken Bünyamin Balcı, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Bünlyamın Balcı, Nuri Şahin'in Antalyaspor'un teknik patronu olmasının ardından yaptığı çıkışta takımın ilk 11'deki banko oyuncuların biri olmayı başardı. Savunma kadar hücuma da enerji getirmeyi başaran Bünyamin için Fenerbahçe sıkı bir pazarlığın eşinde bulunuyor.