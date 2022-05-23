Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.05.2022 13:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 13:56
    ABONE OL

    Milan teknik direktörü Stefano Pioli şampiyonluk madalyasını çaldırdı: Lütfen onu geri getirin

    Son dakika haberi! İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan’ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan madalyasının yerine yenisi verilecek.

    takvim.com.tr
    AA
    Adeta ağladı! Boynumdan çaldılar

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı'ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.

    56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.

    Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.

        Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

        Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan tarih verdi: 5 yıl içerisinde donanmada
        Haberler Spor Milan teknik direktörü Stefano Pioli şampiyonluk madalyasını çaldırdı: Lütfen onu geri getirin
            SON DAKİKA