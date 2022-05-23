Galatasaray’da Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos giderayak Aslan'a genç yıldız Sekou Mara'yı sundu

Galatasaray Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Burak Elmas'ın eski danışmanı Luis Campos'un Sarı-Kırmızılılar'a önerdiği son isim Bordeaux'tan... Campos, Fransa Ligi'nde son sırada yer alan ve küme düşen Bordeaux'nun 19 yaşındaki yıldızını Galatasaray'a sundu. Cimbom, transfer harekatına seçim sonrası start vereceği için Mara ismi u an için beklemede. Galatasaray'a önerilen 19 yaşındaki santrfor Sekou Mara geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor. 2020 yılından beri Bordeaux'ta forma giyen Mara, bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi. 6 gol atarken 2 de asist yaptı. Bordeaux ile geçtiğimiz aylarda yeni sözleşme imzalayan genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. 2 milyon Euro değeri olan Mara, Fransa U21'de 2 kez forma giydi. Galatasaray'da yeni yönetimin seçim sonrası Mara için hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Genç yıldızın Fransa dışında Senegal pasaportu da bulunuyor.

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