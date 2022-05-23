Euroleague’de üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Ergin Ataman kupalara doymuyor

Anadolu Efes, Euroleague finalinde Real Madrid'i devirerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Bu başarıda şüphesiz koç Ergin Ataman'ın katkısı çok büyük. Tecrübeli koç, Pini Gershon'dan sonra (Maccabi) EuroLeague'de art arda şampiyonluk gören ikinci koç olmayı başardı. Ataman, Avrupa'daki 5. şampiyonluğunu elde etti. 2002 yılında Siena ile Saporta Kupası'nı kazanan Ataman, 2012'de Beşiktaş ile Eurochallenge'ı, 2016'da Galatasaray ile Euro Cup'ı, 2021 ve bu yıl da Anadolu Efes ile Euroleague'de kupayı havaya kaldırdı. Dün İstanbul'a dönen Anadolu Efes'te koç Ergin Ataman, "Türk halkının kalbinin bizimle attığını biliyoruz.
Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye'de bu tip başarılar daha da artarak devam eder. Ben kendi adıma bir Türk spor adamı olarak Türkiye'yi bu şekilde temsil ettiğimi için tüm spor adamları adına, tüm antrenörler adına mutluyum. İnşallah çok daha büyük başarılar Türkiye'ye gelir. Türkiye'nin her yerinde bu maç izlendi. Üst üste 2'nci Euroleague şampiyonluğu coşku ile karşılandı. İnşallah bu devam edecek" diye konuştu.