Euroleague’de üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Ergin Ataman kupalara doymuyor





Çok büyük bir iş başardık. Avrupa basketbol tarihine geçti bu takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah Türkiye'de bu tip başarılar daha da artarak devam eder. Ben kendi adıma bir Türk spor adamı olarak Türkiye'yi bu şekilde temsil ettiğimi için tüm spor adamları adına, tüm antrenörler adına mutluyum. İnşallah çok daha büyük başarılar Türkiye'ye gelir. Türkiye'nin her yerinde bu maç izlendi. Üst üste 2'nci Euroleague şampiyonluğu coşku ile karşılandı. İnşallah bu devam edecek" diye konuştu.

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