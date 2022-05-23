Özel Haber I Jose Sosa memleket yolcusu! Arjantinli yıldıza kanca attılar

Estudiantes'in transfer etmek istediği Jose Sosa'nın ise önceliğinin futbol hayatına İstanbul'da devam etmek olduğu ifade ediliyor. Deneyimli futbolcunun menajeri bir yandan Türkiye'de bazı kulüplerle temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe kariyerinde iki sezonda 63 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu maçlarda 4 gol atıp, 5 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.

Ülkemizde Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen Sosa, kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Milan gibi dünyaca ünlü kulüplerde de top koşturdu.