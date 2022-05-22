Üst üste altın madalyalar ile Türkiye boks dersi verdi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir 5 altın madalyanın tamamını alarak ülkemize gurur yaşattı. Türkiye, ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonu, takım halinde şampiyon tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti. Dünya medyası da Türkiye'nin başarısına kayıtsız kalamadı. BBC, "Türkiye, altın madalyalara ambargo koydu. 1 günde 4, toplanma 5 altın madalya kazandı" ifadelerini kullandı. Alman Gazetesi Bild, "Türk kadınları boksta tarihi gün yaşadı. 4 altın madalya ile günü tamamlayan Türkiye, toplamda 5 altın ile takımlarda dünya şampiyonu oldu" derken, Guardian, "Dünya boks Şampiyonası'nda Türk rüzgarı esti" manşetini attı.