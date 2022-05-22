Red Bull Uçuş Günü nefesleri kesecek (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

5. Red Bull Uçuş Günü'ne katılacak 40 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirecek. 5. Red Bull Uçuş Günü'nde katılımcılar, Batman, Taş Devri, Galata Kulesi, kedi gibi fantastik kostüm ve konseptlerle rampada şovlarını sergileyecek.

SÜPER LİG'DE BUGÜN 3 KARŞILAŞMA DAHA VAR

Süper Lig'in kapanış haftasında bugün 3 maç daha oynanacak. Saat 16.00'da Vavacars Fatih Karagümrük evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da Adana Demirspor, küme düşmesi kesinleşen Göztepe'yi ağırlayacak. Aynı saatte Atakaş Hatayspor, evinde GZT Giresunspor'la oynayacağı maçla sezonu tamamlayacak. Karşılaşmalar beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK'DAN AYRILIK HABERİ GELDİ

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada "Oğuz Ceylan'a, Gaziantep Futbol Kulübümüze vermiş olduğu üstün hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

KÖRFEZ KULÜPLERİ DJANİNY'NİN PEŞİNDE

Trabzonspor'un tecrübeli forvet oyuncusu Djaniny Semedo'ya Arap takımlarının ilgisi bitmiyor. Sharjah kulübünün kadrosuna katmak istediği ancak Al Hilal'in resmi teklif yaptığı oyuncu için, Arap kulüpleri fiyat artıracak. Al Hilil Djaniny için 6 milyon Euro teklif etti. Ancak Bordo- Mavili yönetimin 8 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

ŞAMPİYONUN RAKİBİ BAŞAKŞEHİR

Süper Lig'in kapanış haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 16.00'da start alacak maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yalyınlanacak. Ligin ilk yarısındaki maç 0-0 sona ermişti.

EN İYİSİ DE BRUYNE

Manchester City'nin Kevin De Bruyne, Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. Belçikalı orta saha oyuncusu Muhammed Salah ve Son Heung-Min gibi isimleri solladı.

KALPLER VAKIFBANK'LA

Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde bugün Slovenya'da İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle karşılaşacak. Zorlu maç Ljubljana'daki Stozice Spor Salonu'nda 19.00'da başlayacak.

WARRİORS 2-0 YAPTI

NBA Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i 126-117 yenen Golden State Warriors seriyi 2-0'a getirdiStephen Curry 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyeti getirdi.

AYTAÇ'A FLORYA'DA YER YOK!

Sezon başında büyük ümitlerle Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara beklentilerin çok uzağında kaldı. Gösterdiği kötü performans sonrası devre arasında Göztepe'ye kiralanan tecrübeli futbolcu İzmir'de de sadece 7 maçta oynayabildi. Yeniden Galatasaray'a dönecek olan Aytaç'ın Florya'da yer bulmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

A.GÜCÜ ZAFERLE BİTİRDİ

Süper Lig'e yükselmeyi daha önce garantileyen Ankaragücü sezonun son maçında Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Konuk ekibin gollerini Eren Derdiyok ve Ali Kaan kaydetti. Sezonu ilk sırada tamamlayıp Süper Lig vizesini alan Ümraniyespor da dün Gençlerbirliği deplasmanında 4-2 kazanıp sezonu galibiyetle tamamladı.

SÖZLEŞMEM BİTTİ KARAR YÖNETİMİN

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda değerlendirmede bulundu. Tecrübeli hoca, "Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve taraftarımızın istediklerini verdik. Camiamızın birleşmesi beni mutlu etti. Bugün itibariyle sözleşmem bitti, bundan sonrası için karar başkanımız ve yönetimimizin" ifadesini kullandı.

YA MIDTJLLAND YA DINAMO KIEV

Sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesini alan Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi 15 Haziran'da belli olacak. Sarı-Lacivertliler, Ukrayna'dan Dinamo Kiev veya Danimarka'dan Middtjlland'tan birisiyle eşleşecek. İlk maç 19 veya 20 Temmuz, rövanş ise 26 veya 27 Temmuz'da oynanacak.

KARTAL'A 'GENÇ' TEPKİSİ

İsmail Kartal'ın farklı skora rağmen kulübedeki genç futbolcuları oyuna almaması taraftarların tepkisini çekti.

KUPA PROVASI SİVAS'IN

Kupa finalinde karşılaşacak olan Sivasspor ile Kayserispor'un ligdeki kapışmasında gülen ev sahibi ekip oldu.

UMUT PAŞA İŞ BAŞINDA

Ligin 38. ve son haftasında Kasımpaşa deplasmanda Altay'ı 4-2 yendi. Kasımpaşa'da Umut Bozok dün iki gol attı.