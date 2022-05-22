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    • 22.05.2022 21:24
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    • 22.05.2022 21:27
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    Son dakika: VakıfBank 5. kez Avrupa şampiyonu

    Son dakika... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

    Son dakika: VakıfBank 5. kez Avrupa şampiyonu

    Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 devirerek CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

    VakıfBank böylece tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.

    VakıfBank bu sezon sırasıyla Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde de şampiyonluk yaşamıştı.

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