Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK

Son yedi maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 62 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor. Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanla İstanbul deplasmanına çıkacak. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 0-0 sona ermişti.