Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.05.2022 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.05.2022 16:09
    ABONE OL

    Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 38. hafta maçı hakkında aramalar hız kazandı. Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı kanalda canlı yayınlanıyor? İşte Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçenekleri!

    Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 38. hafta maçında son şampiyon Trabzonspor ile Başakşehir mücadele edecek. Maçın yayın kanalı hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!

    İLK 11'LER

    BAŞAKŞEHİR - Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka
    TRABZONSPOR - Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visça, Nwakaeme, Cornelius

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

        HAKEM ATİLLA KARAOĞLAN
        Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK
        Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımları karşısında mağlup olmadı. Bordo-mavililer, İstanbul temsilcilerine karşı oynadığı 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi, hanesine de 23 puan yazdırdı. Trabzonspor, İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibinde, Trondsen, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Peres, Denswil ile cezalı Hamsik, takımda yer alamayacak.

        BAŞAKŞEHİR'DE 1 EKSİK
        Son yedi maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 15 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 62 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip bu maçı kazanarak sezonu 4. sırada tamamlamak ve UEFA Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Ligde beşinci sırada ise 61 puanla Aytemiz Alanyaspor yer alıyor. Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 81 puanla İstanbul deplasmanına çıkacak. Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Youssouf Ndayishimiye bu mücadelede forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı 0-0 sona ermişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        50 milyon makaron ele geçirildi
        Haberler Spor Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA