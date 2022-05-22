Süper Lig'in 38. hafta maçında son şampiyon Trabzonspor ile Başakşehir mücadele edecek. Maçın yayın kanalı hakkında taraftarlar araştırmalara başladı. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor? İşte Başakşehir - Trabzonspor CANLI MAÇ İZLE! Başakşehir TS maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izle seçenekleri!
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR - Volkan, Caiçara, Epureanu, Duarte, Lima, Tolga, Mahmut, Serdar, Aleksic, Trezeguet, Okaka
TRABZONSPOR - Uğurcan, İsmail, Hugo, Ahmetcan, Dorukhan, Berat, Siopis, Bakasetas, Visça, Nwakaeme, Cornelius
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Trabzonspor maçı 22 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.