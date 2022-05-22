Beşiktaş evinde Konya’yı geçemedi

Beşiktaş ligin son maçında evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 24'te Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahasında buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, top direği sıraladı. 42'de Michalak'ın arka direğe ortasında topu Rahmanovic ağlara gönderdi: 0-1.

MONTERO GOLÜ ENGELLEDİ

48'de Michalak çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Emre gole izin vermedi. 57'de Rahmanovic gole giderken araya son anda Montero girdi.

KONYA DİREĞİ GEÇEMEDİ

57'de Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geldi. 66'da Batshuayi ceza sahası dışından şansını denedi ancak kaleci Ibrahim Sehic gole izin vermedi.

BATSHUAYİ DİREĞE TAKILDI

81'de Konyalı Adil mutlak golü kaçırdı. 89'da Batshuayi'nin vuruşu direkten döndü. 90+1'de Kenan kafayla beraberlik golünü attı.

DOMAGOJ VİDA'DAN DUYGUSAL VEDA

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Siyah-Beyazlılar'ın yeni kontrat imzalamadığı Domagoj Vida, dünkü maçın kadrosunda yer almadı. Karşılaşmanın bitimi ile sahaya giren Vida, taraftarlara veda etti. Tribünler de Hırvat yıldızı alkışladı.

ISMAEL: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael, Konya maçı sonrası gelecek sezon için umutlu konuştu. "Seneye çok daha iyi durumda olacağız" dedi.

7 YIL SONRA BİR İLK!

Konyaspor, 2014-2015 sezonundan bu yana Süper Lig'de ilk kez Beşiktaş deplasmanından puanla dönmeyi başardı.