



JOSEF VE ROSIER CEZALI

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.

42. RANDEVU

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı. 12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.



