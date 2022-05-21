Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.05.2022 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 18:05
    ABONE OL

    Beşiktaş - Konyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği müsabakada iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş - Konyaspor maçını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Beşiktaş - Konyaspor | CANLI

    Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş - Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

    Vodafone Park'ta hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği maçı takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.




    MAÇA DAİR TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin

    KONYASPOR: SEHİC, BARIŞ, ABDÜLKERİM, MUSA, GUİLHERME, AMİR, SONER, BYTQİ, MİCHALAK, ÇEKİCİ, A. HASSAN

    İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ
    Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

    İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.

    Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.



        JOSEF VE ROSIER CEZALI
        Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.

        Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.

        42. RANDEVU
        Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı. 12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Spor Beşiktaş - Konyaspor | CANLI ANLATIM İZLE
            SON DAKİKA