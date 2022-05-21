Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş - Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.
Vodafone Park'ta hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği maçı takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Serdar, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin
KONYASPOR: SEHİC, BARIŞ, ABDÜLKERİM, MUSA, GUİLHERME, AMİR, SONER, BYTQİ, MİCHALAK, ÇEKİCİ, A. HASSAN
İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ
Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.
Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.