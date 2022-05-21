Trabzonspor’un jokeri Dorukhan Toköz TAKVİM’e çok özel açıklamalarda bulundu





HEP MÜCADELE ETTİK

"Abdullah hoca ilk beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız ona göre bir kadro kuruyoruz, ona göre çalışacağız' dedi. Ben de ilk geldiğim günden beri şampiyon olacağız diye oynuyorum, bütün arkadaşlarım da öyle oynadı. O yüzden ilk günden beri aklımızda hep şampiyonluk vardı. 'Ne zaman iş bitti?' diye sorarsanız, puan olarak ne zaman kesinleşti o zaman bitti. Ama hep bunun için mücadele ettik."