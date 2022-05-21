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    Trabzonspor’un jokeri Dorukhan Toköz TAKVİM’e çok özel açıklamalarda bulundu

    Abdullah hoca ilk beni aradığında ‘Şampiyon olacağız. Ona göre kadro kuruyoruz, çok çalışacağız’ dedi... Takımdaki herkes ilk günden itiraben şampiyonluk için çalıştı ve şampiyonluk için oynadı.

    Abdullah Avcı beni aradı şampiyon olacağız

    Trabzonspor'un joker oyuncusu olan ve şampiyonlukta çok büyük bir rol oynayan Dorukhan Toköz, TAKVİM'e konuştu... "Sözleşme sürem bitene kadar buradayım" diyen tecrübeli yıldız, Trabzonspor'a transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın da çok etkisi olduğunu söyledi. İşte Dorukhan'ın sözleri:



    HEP MÜCADELE ETTİK
    "Abdullah hoca ilk beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız ona göre bir kadro kuruyoruz, ona göre çalışacağız' dedi. Ben de ilk geldiğim günden beri şampiyon olacağız diye oynuyorum, bütün arkadaşlarım da öyle oynadı. O yüzden ilk günden beri aklımızda hep şampiyonluk vardı. 'Ne zaman iş bitti?' diye sorarsanız, puan olarak ne zaman kesinleşti o zaman bitti. Ama hep bunun için mücadele ettik."



    BAZI SIKINTILAR YAŞADIM
    "Sezona geç başladım. En son ben katıldım takıma. Takıma ayak uydurmaya çalıştım. Vücudum ağır antrenmana hazır değilken bazı sıkıntılar yaşadım ama eski sakatlığımla alakalı değildi. Yeni bir sakatlıktı bu. Takıma bir anda ayak uydurmaya ve katkı sağlamaya çalıştığım için oldu."



        KIRILMA ANI A.DEMİR MAÇI
        Sezonun kırılma noktası için bir şey söyleyemem belki ama bence A.Demirspor maçı çok zorlu. Deplasmana gittik orada 3 gol attık, 3 puan aldık. Bence sezonun kırılma noktası orasıydı ve orada büyük stres attık... Beşiktaş camiası hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söyleyemedim ve benim haddime değildir. Orada çok güzel günler geçirdim. Taraftarlar her zaman benim yanımda, arkamda durdu. Hepsinden Allah razı olsun. Hatta bazen bana arkadaşlarım mesaj atıyor, 'Sen Beşiktaş hakkında şöyle bir yorumda mı bulundun?' diye."



        YİNE ŞAMPİYON OLALIM
        "Ben o kadar güzel günümüm geçtiği, ekmeğini yediğim hiçbir kulüp hakkında böyle bir açıklama yapmam, kötü açıklamalarda bulunmam. Zaten benim haddime olan bir şey değil... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse. Tabi ki kolay değil, sıkışık bir takvim var ama hedefim yine şampiyon olmak yine başarılı olmak."



        Dorukhan Toköz, şampiyonluk sezonunun tüm ayrıntılarını arkadaşımız Yunus Emre Sel'e anlattı. Bu sezon orta saha, sağ bek ve stoper mevkilerinde forma giyen Dorukhan Toköz, Abdullah Avcı'nın gerek duyduğu her anda kalitesini ve farklılığını hissettirdi.



            AVRUPA'YA GİTMEK UĞURCAN'IN HAKKI
            "Uğurcan Çakır çok iyi bir kaleci ve bunu ona ilk gördüğümde söylemiştim. Onun Avrupa'nın en büyük kalecilerinden biri olacağını daha ilk tanıştığımız gün ilk idmandan sonra kendisine demiştim. Uğurcan bence Avrupa'ya gitmek istiyordur. Bence bunu da hak ettiğini düşünüyorum. Performansı gerçekten harikaydı."



            ORTA SAHADA DAHA RAHATIM
            "Taktik antrenmanlarda çok iyi çalışınca ve analiz yaptığımızda biraz daha fazla antrenman yapınca sistem içinde oynamak daha kolay oluyor. Çok çalışma sonucunda başarılı oluyorum. En rahat ettiğim yer orta saha ama rahatsız olduğum bir mevki yok. Önemli olan takıma katkı sağlamak ve bunu başardığımda mutlu oluyorum."



            AKLIMDA TRANSFER YOK
            "Benim burada 3 sezon daha kontratım var. Dolayısıyla aklımda şu an takımdan ayrılmak diye bir şey yok. Avrupa'dan ilgilenen takımlar olabilir. Ama şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız inşallah. Ben onu bekliyorum. Avrupa'ya gitmeyi Beşiktaş'tayken de istiyordum. O zaman niyetlendim. Sonra burada kalmak istedim. Çünkü kendimi Türkiye'de mutlu hissettim."



                SEZONUN ÖZETİ BEŞİKTAŞ ZAFERİ
                Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Corneilus, İstanbul'daki kazanılan Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu söyledi. Cornelius, "Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de bu maçta attığım galibiyet golüydü" ifadelerini kullandı.



                Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Parayı sorun edecek en son insanım. Görüşmelerimizi devam ediyor" dedi. Nwakaeme şu ifadeleri kullandı: "4 yıldır buradayım. Buraya alışmış durumdayım. Bazen insanlar sizin hakkınızda yanlış fikirlere sahip olabiliyor. Çünkü ben çok fazla konuşmayı tercih eden biri değilim. Tercih ettiğim futbolumun benim adıma konuşması. Buradaki görüşmeler Trabzonspor, ben ve başkan arasında devam ediyor. Tabii burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Görüşmeler var ve görüşmelerin sonunda neler olacağını hep birlikte göreceğiz."



                DJANINY: HİÇ KOLAY OLMADI
                Djaniny, şampiyonluk için çok çalıştıklarını söyledi. Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı santrforu Djaniny şampiyonluğun kolay gelmediğini söyledi. Bu sezon takıma çok önemli bi katkı veren tecrübeli futbolcu, "Bütün arkadaşlarımla beraber gereken ne varsa her şeyi yapmaya çalıştık. Çok zor durumlardan geçtik, asla kolay olmadı. Hiçbir şampiyonluk kolay olmaz zaten. Bugün şampiyonluğu kutlayabiliyorsak geçmişteki çalışmalarımız terlemelerimiz sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.
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                    Haberler Spor Trabzonspor’un jokeri Dorukhan Toköz TAKVİM’e çok özel açıklamalarda bulundu
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