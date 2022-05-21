Trabzonspor’un jokeri Dorukhan Toköz TAKVİM’e çok özel açıklamalarda bulundu

Trabzonspor'un joker oyuncusu olan ve şampiyonlukta çok büyük bir rol oynayan Dorukhan Toköz, TAKVİM'e konuştu... "Sözleşme sürem bitene kadar buradayım" diyen tecrübeli yıldız, Trabzonspor'a transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın da çok etkisi olduğunu söyledi. İşte Dorukhan'ın sözleri:
HEP MÜCADELE ETTİK
"Abdullah hoca ilk beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız ona göre bir kadro kuruyoruz, ona göre çalışacağız' dedi. Ben de ilk geldiğim günden beri şampiyon olacağız diye oynuyorum, bütün arkadaşlarım da öyle oynadı. O yüzden ilk günden beri aklımızda hep şampiyonluk vardı. 'Ne zaman iş bitti?' diye sorarsanız, puan olarak ne zaman kesinleşti o zaman bitti. Ama hep bunun için mücadele ettik."
BAZI SIKINTILAR YAŞADIM
"Sezona geç başladım. En son ben katıldım takıma. Takıma ayak uydurmaya çalıştım. Vücudum ağır antrenmana hazır değilken bazı sıkıntılar yaşadım ama eski sakatlığımla alakalı değildi. Yeni bir sakatlıktı bu. Takıma bir anda ayak uydurmaya ve katkı sağlamaya çalıştığım için oldu."