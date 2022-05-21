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    Galatasaray sezonu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sonlandırdı

    Sarı-Kırmızılılar taraftarının bir daha hatırlamak istemeyeceği sezonun son maçında Antalyaspor ile yenişemedi. Ndao’ya Mohamed yanıt verirken, Torrent dönemi de fiilen bitti...

    Güle güle Torrent eziyet the end!

    Galatasaray tarihin en kötü sezonlarından birisini Antalya'da noktaladı... Sarı- Kırmızılılar son dönemin flaş takımı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 52 puanla tamamladı. Cimbom ayrıca tartışılan hocası Torrent yönetiminde son maçına çıktı.



    MUSLERA GOLÜ ÖNLEDİ
    9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Haji Wright'ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi. 30. dakikada Bünyamin'in ortasında bulan Haji Wright'ın topuğuyla vuruşunu Muslera son anda kornere çeldi.



    MOHAMED GİRDİ VE ATTI
    45. dakikada Wright'ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao golü attı: 1-0. 59. dakikada Halil Dervişoğlu gole çok yaklaştı. Ancak plasesi dışarıya gitti. 77. dakikada Mohamed, Kerem'in asistinde topu boş kaleye yolladı: 1-1.



        BAŞKAN 'GİT' DERSE SAYGI DUYARIM
        Torrent maç sonunda önemli açıklamalar yaptı. İspanyol hoca, "Ben kalmak istiyorum ama yeni başkan 'git' derse saygı duyarım. Biz tüm planlarımızı 4 Temmuz'daki yeni sezon açılışı için yaptık. Seçimi bekliyoruz" diye konuştu.

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        Haberler Spor Galatasaray sezonu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sonlandırdı
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