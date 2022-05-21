Galatasaray sezonu Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak sonlandırdı





BAŞKAN 'GİT' DERSE SAYGI DUYARIM

Torrent maç sonunda önemli açıklamalar yaptı. İspanyol hoca, "Ben kalmak istiyorum ama yeni başkan 'git' derse saygı duyarım. Biz tüm planlarımızı 4 Temmuz'daki yeni sezon açılışı için yaptık. Seçimi bekliyoruz" diye konuştu.

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