Beşiktaş - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak ve zorlu deplasmandan kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler Beşiktaş - Konyaspor canlı maç izleme linkine haberimizden ulaşabilir.
BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş – Konyaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'koudou, Larin
KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi