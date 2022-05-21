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    • Spor
    • 21.05.2022 18:44
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    • 21.05.2022 18:47
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    Beşiktaş - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Spor severler akşam saatlerinde yoğun olmak üzere Beşiktaş - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE seçeneğini araştırmaya başladı. Süper Toto Süper Lig'in 38. haftasında yine heyecan dolu bir mücadele yaşanacak ve kara kartalların nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek ve her iki takımın ilk 11 kadrosu belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı yayın olarak internet üzerinden takip etmek isteyenler için BJK Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneği içeriğimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE!

    Beşiktaş - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak ve zorlu deplasmandan kimin galip çıkacağı merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı internetten izlemek isteyenler Beşiktaş - Konyaspor canlı maç izleme linkine haberimizden ulaşabilir.

    BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Beşiktaş – Konyaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak BeIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

    BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

    BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'koudou, Larin

    KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi

        ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

        Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

        İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.

        Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.

        JOSEF VE ROSIER CEZALI

        Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.

        Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.

        BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 42. RANDEVUDA

        Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı. 12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.
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        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Spor Beşiktaş - Konyaspor CANLI MAÇ İZLE! BJK Beşiktaş - Konyaspor maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
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