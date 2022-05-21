Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.05.2022 12:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 12:47
    ABONE OL

    İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Phil Foden kazandı

    İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunda "yılın en iyi genç oyuncusu ödülü" üst üste ikinci kez Phil Foden'in oldu. Manchester City'de tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol attı. Foden, bu sezon sadece Premier Lig'de ise 27 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

    Yine Phil kazandı

    Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu sezon şampiyonluk için son hafta maçına çıkacak Manchester City'nin 21 yaşındaki futbolcusu Foden'in yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği duyuruldu.

    PHIL FODEN'DEN 44 MAÇTA 14 GOL
    İngiliz orta saha futbolcusu, bu sezon Manchester City'de tüm kulvarlarda 44 maçta 14 gol attı. Foden, bu sezon sadece Premier Lig'de ise 27 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.

    Premier Lig'de son hafta maçları öncesinde 37. hafta sonunda 90 puanı bulunan Manchester City'yi, 89 puanlı Liverpool, 71 puanlı Chelsea, 68 puanlı Tottenham ve 66 puanlı Arsenal izledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
    Haberler Spor İngiltere'de yılın en iyi genç oyuncusu ödülünü yine Phil Foden kazandı
        SON DAKİKA