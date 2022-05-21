İbrahim Öztürk Süper Lig tarihine geçti! Atiba'nın rekorunu geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, bir kez daha adını lig tarihine yazdırmayı başardı. Daha önce Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Süper Lig tarihinin en yaşlı oyuncusu unvanını eline geçiren 40 yaşındaki İbrahim Öztürk, bu kez ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ın rekorunu kırdı.
İbrahim Öztürk, Altay'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ağları sarsarak Süper Lig tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını eline geçirdi.
İbrahim Öztürk'ten önce Süper Lig'in gol atan en yaşlı golcüsü 38 yaş 6 ay 5 gün ile Atiba'ya aitti.
21 Haziran 2022'de 41 yaşına girecek olan İbrahim Öztürk, böylelikle takımı Süper Lig'e veda etmesine rağmen sezonu iki rekorla tamamladı.
41 yaşına girmesine 1 ay kalan İbrahim'in futbol hayatına devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.