İbrahim Öztürk Süper Lig tarihine geçti! Atiba'nın rekorunu geride bıraktı

2001 yılında Mevlana Yıldız'dan Polissporgücü takımına transfer olan İbrahim Öztürk, 1 yıl sonra ise Kayseri Erciyesspor'a transfer yaptı. Ondan sonraki sezonda ise Erciyesspor'dan Karamanspor'a geçti. Öztürk, Efe Sarı Kaya'nın doğduğu yılda ise Karamanspor'dan Kırıkkalespor'a transfer yaptı. Öztürk, Efe doğana kadar 5 takımda forma giydi.

Haziran ayında 41 yaşına girecek olan İbrahim Öztürk'ün Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli oyuncunun kariyerine devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. İbrahim Öztürk Altay'da 7 sezon forma giydi. 161 maçta 145 kez ilk 11'de başladı.

Kayserispor, Bursaspor ve Sivasspor gibi takımların da formasını giyen tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında fileleri havalandırmayı başardı.