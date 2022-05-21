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    • 21.05.2022 17:07
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    • 21.05.2022 17:19
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    İbrahim Öztürk Süper Lig tarihine geçti! Atiba'nın rekorunu geride bıraktı

    Spor Toto Süper Lig'in 38.haftasında Altay'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ağları havalandıran İbrahim Öztürk, Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ı geride bıraktı. Süper Lig tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını eline geçirdi. İbrahim Öztürk'ün stoperdeki partneri Efe Sarı Kaya ise henüz 16 yaşında. İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya’nın doğduğu 2005 yılında profesyonel kariyerinin 3. sezonunu yaşıyordu.

    EMRE AKDENİZ
    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Atiba’nın rekorunu geride bıraktı! Özel Haber

    Spor Toto Süper Lig'e veda eden Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk, bir kez daha adını lig tarihine yazdırmayı başardı. Daha önce Emre Belözoğlu'nu geride bırakarak Süper Lig tarihinin en yaşlı oyuncusu unvanını eline geçiren 40 yaşındaki İbrahim Öztürk, bu kez ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'ın rekorunu kırdı.

    İbrahim Öztürk, Altay'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta ağları sarsarak Süper Lig tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını eline geçirdi.

    İbrahim Öztürk'ten önce Süper Lig'in gol atan en yaşlı golcüsü 38 yaş 6 ay 5 gün ile Atiba'ya aitti.

    21 Haziran 2022'de 41 yaşına girecek olan İbrahim Öztürk, böylelikle takımı Süper Lig'e veda etmesine rağmen sezonu iki rekorla tamamladı.

    41 yaşına girmesine 1 ay kalan İbrahim'in futbol hayatına devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.



        BİRİ 16 DİĞERİ 41 YAŞINDA
        Bugün sahaya çıkan 11'de savunmadaki ikili gözlerden kaçmadı. Süper Lig'in tecrübeli oyuncusu ile partnerinin yaşı sosyal medyada çok konuşuldu.

        Ligde Bursaspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Öztürk, bugün ilk 11'de forma giydi. Stoperdeki partneri Efe Sarı Kaya ise henüz 16 yaşında. İbrahim Öztürk, Efe Sarıkaya'nın doğduğu 2005 yılında profesyonel kariyerinin 3. sezonunu yaşıyordu.

        2001 yılında Mevlana Yıldız'dan Polissporgücü takımına transfer olan İbrahim Öztürk, 1 yıl sonra ise Kayseri Erciyesspor'a transfer yaptı. Ondan sonraki sezonda ise Erciyesspor'dan Karamanspor'a geçti. Öztürk, Efe Sarı Kaya'nın doğduğu yılda ise Karamanspor'dan Kırıkkalespor'a transfer yaptı. Öztürk, Efe doğana kadar 5 takımda forma giydi.

        Haziran ayında 41 yaşına girecek olan İbrahim Öztürk'ün Altay ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli oyuncunun kariyerine devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. İbrahim Öztürk Altay'da 7 sezon forma giydi. 161 maçta 145 kez ilk 11'de başladı.

        Kayserispor, Bursaspor ve Sivasspor gibi takımların da formasını giyen tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında fileleri havalandırmayı başardı.

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