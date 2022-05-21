Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Yeni Malatyaspor - FB Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

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MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Campi, Barış, Awuku, Berat, Atakan, Rahman, Mert, Haqi, Kerem. (Muhtemel)