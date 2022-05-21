Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.05.2022 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2022 18:04
    ABONE OL

    Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Yeni Malatyaspor - FB Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!

    Süper Lig'in 38. haftasında Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşması yaşanacak ve Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE seçeneği yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Spor severler canlı yayın olarak bu heyecan dolu mücadeleye tanık olmak istiyor ve canlı yayın linkini merak ediyor. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu ve futbol severlerin öğrenmek istediği Yeni Malatyaspor - FB Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz seçeneği haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE!

    Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Yeni Malatyaspor - FB Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor ve futbol severler tarafından mücadele ile ilgili bilgiler araştırma konusu oluyor. İnternetten takip etmek isteyenler için Malatyaspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme seçeneği haberimizde yer alıyor.

    MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Malatyaspor - Fenerbahçe maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak ve BeIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    MALATYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Hafez, Campi, Barış, Awuku, Berat, Atakan, Rahman, Mert, Haqi, Kerem. (Muhtemel)

        Son haftaya ikili averajının eşit olduğu Konyaspor'un 3 puan önünde giren ve averajda da 9 gol önde olan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ni büyük ölçüde garantilemişti. Hedef, bugün puan ya da puanlar alarak lig ikinciliğini tescillemek ve yenilmezlik serisini 14 maça taşımak. İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe, Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

        Fenerbahçe'de 6 eksik

        Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler ve Nazım Sangare karşılaşmada forma giyemeyecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Seyyah’ ile zamanda yolculuk!
        Haberler Spor Malatyaspor - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Yeni Malatyaspor - FB Fenerbahçe maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz!
            SON DAKİKA