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    • Spor
    • 21.05.2022 16:19
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    • 21.05.2022 16:19
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    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki ilk isim...

    Galatasaray camiasında seçimin sonucu kadar merak edilen bir başka konusu ise yeni teknik direktörün kim olacağı... Hem Dursun Özbek hem de Eşref Hamamcıoğlu şu anda yerli teknik adam üzerinde duruyor. İşte Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki ilk isim...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Yeni teknik direktör kim olacak? Özel haber

    Galatasaray'da hayal kırıklıklarıyla dolu sezonun tamamlanmasının ardından herkes 11 Haziran'da düzenlenecek seçimi beklemeye başladı.

    Dün listelerini sunan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu olağanüstü genel kurulda Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.



    Galatasaray camiasında seçimin sonucu kadar merak edilen bir başka konusu ise yeni teknik direktörün kim olacağı. Alınan bilgilere göre hem Özbek hem de Hamamcıoğlu şu anda yerli teknik adam üzerinde duruyor.



    Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum. İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması.

    İki başkan adayı bu iki sebepten dolayı takımı yeni sezonda yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Alınan bilgilere göre Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki ilk isim Okan Buruk.



        Son olarak Başakşehir'de görev yapan ve şampiyonluğa imza atan genç teknik adam ayrıca Galatasaray camiasını ve Florya'yı çok yakından bilen bir isim.



        "Şu an Galatasaray dışında teknik direktörlüğe dönmeyi asla düşünmüyorum. Galatasaray çağırırsa dönerim. Olmazsa da dinlenmeye devam edeceğim" ifadesini kullanan Okan Buruk teklif gelmesi durumunda hiç düşünmeden 'evet' diyecek.



        Galatasaray kulislerinde konuşulanlara göre çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa, 48 yaşındaki teknik adam yeni sezonda Sarı-Kırmızılı takımın başında olacak.
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