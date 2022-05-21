Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun aklındaki ilk isim...





Bunun ilk nedeni, kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum. İkinci neden ise seçim tarihi ve yeni sezon hazırlıklarının tahmini başlangıç süresi arasında yaklaşık 3 hafta olması.



İki başkan adayı bu iki sebepten dolayı takımı yeni sezonda yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Alınan bilgilere göre Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun aklındaki ilk isim Okan Buruk.