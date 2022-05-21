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    Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yönetim listesi belli oldu

    Eşref Hamamcıoğlu’nun ardından eski başkanlardan Dursun Özbek de adaylığını resmen açıklayarak yönetim listesini sundu. Özbek önceki gece büyük kriz yaşadığı Erden Timur’u Sportif AŞ’ye girmesi için ikna ederken, Ali Yüce Ocaklı yönetime girmedi. Hamamcıoğlu ise Adnan Öztürk’ün Sportif AŞ’de görev alacağını açıkladı.

    Saray’da sıcak saatler

    Galatasaray'da 11 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul öncesinde çok hareketli saatler yaşanıyor. Eşref Hamamcıoğlu'nun ardından bir süredir liste çalışmaları yapan eski başkanlardan Dursun Özbek de resmen adaylığını açıkladı.



    PAZARLIKLAR DEVAM ETTI
    İki isim de yönetim listelerinin son verilme tarihinde Nef Stadı'na giderek gerekli prosedürleri tamamladı. Daha önce başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ü ikinci başkan olarak listesine alan Dursun Özbek cephesinde önceki gece çok önemli bir kriz yaşandı. Özbek'in listesinin en önemli isimlerinden Erden Timur ve Ali Yüce Ocaklı yönetime girmekten vazgeçti. Bugün yapılan ve son dakikaya kadar süren temasların ardından Erden Timur ikna edildi ve Sportif AŞ'de görev almayı kabul etti. Ancak Ahmet Yüce Ocaklı ikna edilemedi. Bunun üzerine Ocaklı'nın yerine Mehmet Cibara listeye eklendi. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben yok, Galatasaray var" diye konuştu.



    ÜYELER CEVABI VERİR!
    Başkanlık için adaylığını açıklayan diğer isim olan Eşref Hamamcıoğlu ise son dakikada önemli bir hamle yaparak camianın önde gelen isimlerinden biri olan Adnan Öztürk'ü Sportif AŞ'de görev alması konusunda ikna etmeyi başardı. Yönetim listesini veren Hamamcıoğlu, "Galatasaray'ın çatıdan ziyade bir temele ihtiyacı olduğunu hep beraber biliyoruz. Bu temeli sarsmaya kalkanları en güzel dersi ve cevabı genel kurul üyeleri verecektir" açıklamasını yaptı.



        DURSUN ÖZBEK'İN YÖNETİM LİSTESİ
        Metin Öztürk
        Niyazi Yelkencioğlu
        Bora Bahçetepe
        Rıza Morova
        Eray Yazgan
        Levent Yaz
        Cemal Özgörkey
        İsmail Sarıkaya
        Mehmet Cibara
        Dikran Gülmezgil

        YEDEK ÜYELER
        Can Natan
        Emir Aral
        Cansu Ak
        Lara Yılmaz
        Cem Soylu



        HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM LİSTESİ
        Osman Kocaman
        Murat Özer
        Boğaç Göncü
        Sadık Burçin Tunçel
        Emre Mısırlı
        Levent Apaydın
        Nizam Hışım
        Cevat Genç
        Utku Dönmez
        Murat Karaman

        YEDEK ÜYELER
        Ender Merter
        Metin Tutçuoğlu
        Kemal Martı
        Suat Sarı
        Kaan Artukoğlu

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        Haberler Spor Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yönetim listesi belli oldu
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