Galatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yönetim listesi belli oldu





PAZARLIKLAR DEVAM ETTI

İki isim de yönetim listelerinin son verilme tarihinde Nef Stadı'na giderek gerekli prosedürleri tamamladı. Daha önce başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ü ikinci başkan olarak listesine alan Dursun Özbek cephesinde önceki gece çok önemli bir kriz yaşandı. Özbek'in listesinin en önemli isimlerinden Erden Timur ve Ali Yüce Ocaklı yönetime girmekten vazgeçti. Bugün yapılan ve son dakikaya kadar süren temasların ardından Erden Timur ikna edildi ve Sportif AŞ'de görev almayı kabul etti. Ancak Ahmet Yüce Ocaklı ikna edilemedi. Bunun üzerine Ocaklı'nın yerine Mehmet Cibara listeye eklendi. Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benle beraber yürümeyi kabul eden bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben yok, Galatasaray var" diye konuştu.