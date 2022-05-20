Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas A Spor’a özel açıklamalar yaptı

Tecrübeli futbolcu, "Trabzonspor futbolcusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyi bana veren büyük bir kulübün futbolcusuyum. İyi bir teklif olursa buna kulüp karar verecektir. Gelecek ile ilgili düşüncelerim var ama burada karar kulübündür" diye konuştu.