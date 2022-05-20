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    Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas A Spor’a özel açıklamalar yaptı

    Bordo-Mavililer’in yıldızı Bakasetas, “Taraftarlarımız uzun yıllar çok üzüntüler yaşadı... Bu unvanı şehre getirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu şehir bunu hak ediyor” dedi.

    Bu şehir bunu hak ediyor

    Trabzonspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan yıldız oyunculardan Bakasetas, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

    Tecrübeli futbolcu, "Trabzonspor futbolcusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyi bana veren büyük bir kulübün futbolcusuyum. İyi bir teklif olursa buna kulüp karar verecektir. Gelecek ile ilgili düşüncelerim var ama burada karar kulübündür" diye konuştu.

    Yunan yıldız, "Şampiyonluk bizim için önemliydi. Taraftarlarımız uzun yıllar çok üzüntüler yaşadı. Bu unvanı şehre getirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu şehir bunu hak ediyordu. Umarım gelecekte daha fazla şampiyonluk kazanarak, şehrimizle beraber kutlarız" dedi.

        Şampiyonluk kutlamalarına da değinen Bakasetas, "Kutlamalar harikaydı. Çok farklı bir tarzda kutladık. Trabzon halkına bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        Bakasetas, Siopis, Uğurcan ve Abdülkadir ile birlikte Yunanistan ve Türk bayrağıyla birlikte verdikleri poza da değinerek, "Futbol insanları bir araya getirmek için içindir. Şu an zor günlerden geçtiğimiz bir dünyadayız. Bu tarz birleştirici mesajları vermenin yolu futboldur, bizde bunu yaptık" dedi. Bakasetas, ligde attığı en değerli golü Fenerbahçe'ye karşı kaydettiğini belirtti.

        BÜYÜK KATKI VERDİLER
        Trabzonspor'un iki yıldızı Siopis ve Bakasetas performanslarıyla bu sezon takımlarına büyük katkı sağladı. İki yıldız da Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilmişti.
            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Spor Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas A Spor’a özel açıklamalar yaptı
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