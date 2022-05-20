Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas A Spor’a özel açıklamalar yaptı

Trabzonspor'un şampiyonluğunda pay sahibi olan yıldız oyunculardan Bakasetas, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
Tecrübeli futbolcu, "Trabzonspor futbolcusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyi bana veren büyük bir kulübün futbolcusuyum. İyi bir teklif olursa buna kulüp karar verecektir. Gelecek ile ilgili düşüncelerim var ama burada karar kulübündür" diye konuştu.
Yunan yıldız, "Şampiyonluk bizim için önemliydi. Taraftarlarımız uzun yıllar çok üzüntüler yaşadı. Bu unvanı şehre getirdiğimiz için çok gururlu ve mutluyuz. Bu şehir bunu hak ediyordu. Umarım gelecekte daha fazla şampiyonluk kazanarak, şehrimizle beraber kutlarız" dedi.