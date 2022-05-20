Milli boksörümüz Ayşe Çağırır altın madalya kazandı

Ringlerde Türkiye fırtınası esmeye devam ediyor... İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale yükselen 5 sporcumuzdan biri olan Ayşe Çağırır, 48 kilo finalinde Kazakistanlı rakibi Alua Balkibekova'yı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Maçta ilk raundu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2, 3. raundu ise 5-0 kazandı. Toplamda ise 3-2 ile rakibini mağlup edip şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı. 70 kiloda ise Sema Çalışkan bronz madalya aldı.

BUGÜN 4 FİNAL DAHA VAR

Boksta bugün 4 kadın sporcumuz daha madalya için ringe çıkacak. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Şennur Demir bugün şampiyonluk için ringlerde ter dökecek.

Sporcularımız altın madalya ile başalarını taçlandırmaya çalışacak.