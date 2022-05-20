Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'da kritik gün: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listeleri verecek

    Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adaylığı başvuruları bugün sona erecek. Sarı-Kırmızılılar'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listelerini bugün teslim etmeleri bekleniyor.

    Saray’da kritik gün

    Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adaylığı başvuruları bugün sona erecek. Sarı-Kırmızılılar'da başkanlığa aday olacak isimlerin listeleri, bugün saat 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

    Genel kurulda eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olması bekleniyor. Bilindiği gibi Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 23-30 Nisan'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

    Kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun yaptığı başvuru üzerine söz konusu tarihteki genel kurul mahkeme kararıyla iptal edilirken, Burak Elmas yönetimi yeni seçim tarihini 4-11 Haziran olarak belirlemişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hegemonya Belgeseli
    Haberler Spor Galatasaray'da kritik gün: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listeleri verecek
        SON DAKİKA