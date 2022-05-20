Galatasaray'da kritik gün: Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listeleri verecek

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul için başkan adaylığı başvuruları bugün sona erecek. Sarı-Kırmızılılar'da başkanlığa aday olacak isimlerin listeleri, bugün saat 18.00'e kadar divan başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

Genel kurulda eski başkanlardan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun aday olması bekleniyor. Bilindiği gibi Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 23-30 Nisan'da yapılmak üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı.

Kulüp üyelerinden Fırat Develioğlu'nun yaptığı başvuru üzerine söz konusu tarihteki genel kurul mahkeme kararıyla iptal edilirken, Burak Elmas yönetimi yeni seçim tarihini 4-11 Haziran olarak belirlemişti.