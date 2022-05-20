Fenerbahçe Beko yarı finalde (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ING Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 93-81 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi. Serideki ilk maçın F.Bahçe, ikinci maçı ise Bursaspor kazanmıştı. Dünkü maçta ev sahibi takımda Vesely, 16 sayı, 8 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Onuralp Bitim'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.

PJANIC NAPOLİ YOLCUSU

Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan, son olarak Göztepe deplasmanında hasta olduğu gerekçesiyle oynamamasına rağmen direkt olarak İtalya'ya giderek Juventus'un maçını izleyen Miralem Pjanic için flaş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'da Xavi'nin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki orta saha için Napoli'nin istekli olduğu aktarıldı. Bosna Hersekli orta sahanın yeniden İtalya'ya dönmek istediği ve Napoli ile imza aşamasına geldiği de iddia edildi. Büyük umutlarla kiralanan Miralem Pjanic, beklentilerin oldukça altında kalmıştı.

WELİNTON'DA ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan Welinton Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem oluştuğunu duyurdu. Öte yandan Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef'e ise iki maç men cezası verildi.

CURRY 21 SAYIYLA COŞTU

NBA Batı Konferansı final serisi ilk maçında Golden State Warriors evinde Dallas Mavericks'i 112-87 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Yıldız oyuncu Curry 21 sayıyla galibiyeti getirdi.

TEKVANDODA DEV GURUR

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular Merve Dinçel, Zeliha Ağrıs ve Hakan Reçber altın, Görkem Polat ise gümüş madalya elde etti.

PSG VE UNİTED PEŞİNDE

PSG ve Manchester United, Milan'ı bu sezonki 14 gol, 7 asistlik performansıyla şampiyonluğa koşturan Rafael Leao için karşı karşıya geldi. Konuşulan rakam 100 milyon Euro...

ÇAKIR O LİSTEDE YOK!

FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı. Çakır, bu sezon bir süre Süper Lig'de görev yapamamıştı.

EDIN VISCA: DAHA İYİ OLACAĞIM

Trabzonspor'un Boşnak yıldızı Visca, "Futbolu 24 saat yaşıyorum... Her sezon performansımı artırmak istiyorum. Gol veya asist olarak, üzerine koymak istiyorum... Buraya geldiğim zaman iyi hissettim, gelecek seneye daha iyi hazırlanacağım" dedi.

SONA DOĞRU YAKLAŞTIM

G.Saray'ın yıldız futbolcularından Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, "Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Bunu yakında açıklayacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok" dedi.

ASLAN ANTALYA DEPLASMANINDA

Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarını kahreden Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Sarı-Kırmızılılar, geride kalan 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Günün diğer maçında ise saat 20.00'de Gaziantep FK, küme düşmesi kesinleşen Çaykur Rize'yi ağırlayacak.

MARCAO AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!

UEFA, nefes kesen final sonrası Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 11'ini belirledi. Kadroda Galatasaray'ın stoperi Marcao da yer aldı. Turnuvada oynadığı 8 maçta 7.55 puan ortalaması yakalayan Marcao en yüksek puana sahip futbolcu olmayı da başardı.

ASLAN BEKLEDİ, ELDEN KAÇTI

Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olan Matias Vecino konusunda İtalya'dan kötü haberler geliyor... Özellikle Sarı-Kırmızılılar'daki seçim süreci ve Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos'un vedası sonrası görüşmelerin yavaşlamasının ardından Uruguaylı yıldız elden kaçıyor. İtalyan basını, Lazio'nun Vecino'ya 3 yıllık resmi teklif yaptığını ve anlaşmanın an meselesi olduğunu yazdı. Yıldız futbolcunun 10 gün içinde Lazio'ya resmi imza atmasının beklendiği de vurgulandı.