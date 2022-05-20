Beşiktaş Jacob Ondrejka'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor

Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı bir süre gündemine almıştı.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçmiş ve transferde önemli mesafe kat edilmişti. Gelen son bilgilere Siyah-Beyazlılar, Jacob Ondrejka'nın kulübü Elfsborg için anlaşma sağladı.
Oyuncunun menajeri ile sözleşme şartlarını masaya oturmak için görüşmelerin başladığı ifade edildi.