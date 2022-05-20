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    Beşiktaş Jacob Ondrejka'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor

    Beşiktaş, 19 yaşındaki İsveçli sol kanat oyuncusu Jacob Ondrejka için kulübü Elfsborg ile anlaşma sağladı. Genç sol açığın menajeri ile sözleşme detaylarının görüşüldüğü bildirildi.

    Jacob Ondrejka Kartal oluyor

    Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı bir süre gündemine almıştı.

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçmiş ve transferde önemli mesafe kat edilmişti. Gelen son bilgilere Siyah-Beyazlılar, Jacob Ondrejka'nın kulübü Elfsborg için anlaşma sağladı.

    Oyuncunun menajeri ile sözleşme şartlarını masaya oturmak için görüşmelerin başladığı ifade edildi.
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Beşiktaş Jacob Ondrejka'yı transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor
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