Özel Haber I Herkesin gözü Arda Turan'da! Sessizliğini bozacak mı?





Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Arda Turan şu anda Torrent ya da başka bir kişiyi hedef alan sert bir açıklama yapmayı düşünmüyor. Futbol kariyerine noktayı koyduktan sonra Galatasaray'da idari veya teknik ekibe dahil olmayı planlayan Arda'nın yapacağı sert bir açıklamanın kulübe de zarar vereceğini düşündüğü öğrenildi.