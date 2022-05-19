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    • Spor
    • 19.05.2022 19:07
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    • 19.05.2022 19:12
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    Özel Haber I Herkesin gözü Arda Turan'da! Sessizliğini bozacak mı?

    Galatasaray’da son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi Arda Turan… Sezon sonunda futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan tecrübeli yıldızın belki de taraftarı önündeki son maç olan Adana Demirspor karşılaşmasında kadroya alınmaması büyük bir tartışma yarattı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Herkesin gözü Arda Turan’da!

    Teknik direktör Domenec Torrent'in Fatih Terim'le çektirdiği fotoğraftan dolayı Arda Turan'dan bu şekilde rövanş aldığı öne sürülürken, kamuoyunun büyük çoğunluğu yıldız futbolcuya haksızlık yapıldığı konusunda birleşmiş durumda.



    Yaşanan bu olay sonrası tüm gözler Arda'ya çevrildi. 35 yaşındaki futbolcunun yarın oynanacak sezonun son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaşananlarla ilgili çarpıcı bir açıklama yapacağı iddia ediliyor.



    Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Arda Turan şu anda Torrent ya da başka bir kişiyi hedef alan sert bir açıklama yapmayı düşünmüyor. Futbol kariyerine noktayı koyduktan sonra Galatasaray'da idari veya teknik ekibe dahil olmayı planlayan Arda'nın yapacağı sert bir açıklamanın kulübe de zarar vereceğini düşündüğü öğrenildi.



        Bu nedenle yıldız futbolcunun Antalyaspor karşılaşması sonrası futbol kariyerini noktaladığını duyuracağı ve içinde teşekkür mesajları içeren bir açıklama yapacağı belirlendi.

        Arda Turan'ın önce basketbol takımının Bahçeşehir'le oynadığı maçı, sonra da U19 futbol takımının Fenerbahçe derbisini takım elbise ile tribünden izlemesi dikkatleri çekmişti. Tecrübeli yıldızın artık tamamen yeni kariyerine odaklandığı ve bundan sonra da bu adımları sürdürüceği belirtiliyor.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Özel Haber I Herkesin gözü Arda Turan'da! Sessizliğini bozacak mı?
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