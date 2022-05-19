Özel Haber I Herkesin gözü Arda Turan'da! Sessizliğini bozacak mı?

Teknik direktör Domenec Torrent'in Fatih Terim'le çektirdiği fotoğraftan dolayı Arda Turan'dan bu şekilde rövanş aldığı öne sürülürken, kamuoyunun büyük çoğunluğu yıldız futbolcuya haksızlık yapıldığı konusunda birleşmiş durumda.
Yaşanan bu olay sonrası tüm gözler Arda'ya çevrildi. 35 yaşındaki futbolcunun yarın oynanacak sezonun son maçı olan Antalyaspor karşılaşmasının ardından yaşananlarla ilgili çarpıcı bir açıklama yapacağı iddia ediliyor.
Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre Arda Turan şu anda Torrent ya da başka bir kişiyi hedef alan sert bir açıklama yapmayı düşünmüyor. Futbol kariyerine noktayı koyduktan sonra Galatasaray'da idari veya teknik ekibe dahil olmayı planlayan Arda'nın yapacağı sert bir açıklamanın kulübe de zarar vereceğini düşündüğü öğrenildi.