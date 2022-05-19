Özel Haber I Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor! Andre Franco savaşı

Gelecek sezon kadrosundaki orta saha oyuncularının bir kısmıyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin Andre Franco'nun menajeriyle görüşme yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

Yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar gelecek sezonda Alex Teixeira'yı kadrosunda düşünmüyor. Brezilyalı yıldız ile yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, 10 numara bölgesini Andre Franco ile doldurmayı planlıyor. Beşiktaş'ın Andre Franco'nun menajeri ile ilk teması kurduğu ve oyuncunun şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

24 yaşındaki yıldızın Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2019 yılından beri Estoril'de forma giyen genç yıldızın güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro…

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada forma giyen Franco, 11 gol atarken 4 de asiste imza attı. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Franco için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmedi. Yıldız oyuncu 10 numara dışında iki kanatta da forma giyebiliyor.