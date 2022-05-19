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    • Spor
    • 19.05.2022 19:21
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    • 19.05.2022 19:21
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    Özel Haber I Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor! Andre Franco savaşı

    Gelecek sezon için şampiyonluk savaşı verecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı… İddiaya göre Süper Lig’in iki devi Portekizli yıldız için yoğun bir mesai harcıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Andre Franco savaşı

    Bilindiği gibi Portekiz medyası geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekibi Estoril'de forma giyen 10 numara Andre Franco'nun peşinde olduğunu okuyucularına duyurmuştu.

    Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın büyük ısrarları sonucunda Estoril'den Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı. Şu an sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Portekizli oyuncu performansıyla kısa süre içinde taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

    Gelecek sezon kadrosundaki orta saha oyuncularının bir kısmıyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'nin Andre Franco'nun menajeriyle görüşme yaptığı ve beklemeye geçtiği belirtildi.

    Yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar gelecek sezonda Alex Teixeira'yı kadrosunda düşünmüyor. Brezilyalı yıldız ile yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, 10 numara bölgesini Andre Franco ile doldurmayı planlıyor. Beşiktaş'ın Andre Franco'nun menajeri ile ilk teması kurduğu ve oyuncunun şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

    24 yaşındaki yıldızın Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2019 yılından beri Estoril'de forma giyen genç yıldızın güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro…

    Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada forma giyen Franco, 11 gol atarken 4 de asiste imza attı. Sporting Lizbon altyapısından yetişen Franco için şimdiye kadar hiçbir bonservis bedeli ödenmedi. Yıldız oyuncu 10 numara dışında iki kanatta da forma giyebiliyor.
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    Haberler Spor Özel Haber I Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışıyor! Andre Franco savaşı
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