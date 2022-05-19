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    • Spor
    • 19.05.2022 18:55
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    • 19.05.2022 18:58
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    Olympiakos - Anadolu Efes CANLI MAÇ İZLE! Euroleague Final Four yarı final canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! beIN Sports Haber frekans bilgileri

    Olympiakos - Anadolu Efes CANLI MAÇ İZLE! Euroleague Final Four'un ilk gününde, Anadolu Efes, Olympiakos ile mücadele edecek. 19.00'da başlayacak maçı ifresiz şizlemek isteyenler, BeIN Sports HABER üzerinden maçı takip edebilecek. İşte beIN Sports Haber frekans bilgileri ve Euroleague Final Four canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme linki!

    BEIN SPORTS HABER KABLO TV’DE KAÇINDA KANALDA?

    OLYMPİAKOS - ANADOLU EFES CANLI ŞİFRESİZ BEDAVA İZLE! THY Euroleague yarı final OlympiakosAnadolu Efes maçı hakkında araştırmalar hızlandı. Bu akşamki yarı final maçında Anadolu Efes'in rakibi Yunanistan'ın köklü ekibi Olympiakos olacak. Olympiakos-Anadolu Efes THY Euroleague yarı final maçını CANLI, KESİNTİSİZ, HD, ŞİREFSİZ, ÜCRETSİZ-BEDAVA izlemek isteyen sporseverler link arayışına girdi. beIN Sports Haber'den yayınlanacağı duyurulunca frekans bilgileri gündeme geldi. İşte Euroleague Final Four canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı...

    OLYMPİAkOS ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

    Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final maçı Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek. 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 19:00'da başlayacak maç Olympiakos - Anadolu Efes arasında oynanacak. Stark Arena'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.

    ANADOLU EFES VE OLIMPIAKOS 45. RANDEVUDA

    Dörtlü Final'in ilk maçında karşı karşıya gelecek Anadolu Efes ile Olimpiakos, Avrupa Ligi'nde 45. kez kozlarını paylaşacak. 2000 yılından itibaren oynanan 44 müsabakada her iki takımın da 22 galibiyeti bulunuyor.

    Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Anadolu Efes 88-69 kazanırken; ikinci devrede Olympiakos 87-85 galip geldi.

    Bugün gerçekleşecek mücadelede ise kazanan takım doğrudan finale yükselecek.

    BEIN SPORTS HABER'İN FREKANS BİLGİLERİ

    Uydu: Türksat 4A

    Frekans: 12378 Mhz

    Symbol Oranı: 30000

    FEC: 3/3

    Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

    Uydu: Eutelsat 7C

    Frekans: 10804 Mhz

    Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

    Symbol Oranı: 30000

    FEC: 5/6

        FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

        beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

        BEIN SPORTS HABER, DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA?

        BeIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

        BEIN SPORTS HABER KABLO TV'DE KAÇINDA KANALDA?

        BeIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.
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        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Olympiakos - Anadolu Efes CANLI MAÇ İZLE! Euroleague Final Four yarı final canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! beIN Sports Haber frekans bilgileri
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