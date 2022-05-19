Olympiakos - Anadolu Efes CANLI MAÇ İZLE! Euroleague Final Four yarı final canlı izle bedava kesintisiz şifresiz! beIN Sports Haber frekans bilgileri

FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

beIN Sports Haber kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden 'Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda 'Transponder Ekle', 'Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. 'Uydu Adı' kısmında 'Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan 'Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra 'Polarizasyon' kısmını 'Horizontal Yatay' olarak seçin. 'Sembol' kısmına '30000' sayısını girdikten sonra 'FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

BEIN SPORTS HABER, DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA?

BeIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

BEIN SPORTS HABER KABLO TV'DE KAÇINDA KANALDA?

BeIN Sports Haber, Kablo TV platformu 223. kanaldan izlenebiliyor.