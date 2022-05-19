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    • Spor
    • 19.05.2022 22:54
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    • 19.05.2022 22:54
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    Emine Erdoğan'dan Ayşe Çağırır'a tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Çağırır’ı kutladı.

    Emine Erdoğan’dan Ayşe Çağırır’a tebrik

    Milli boksör Ayşe Çağırır, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda dünya şampiyonu oldu. Göğsümüzü kabartan Çağırır'a ilk tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi.



    Emine Erdoğan, Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemize çifte bayram yaşatan Milli Sporcumuz Ayşe Çağırır'ı yürekten kutluyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum! 🇹🇷" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımında, Ayşe Çağırır'ın altın madalyalı fotoğrafı da yer aldı.
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