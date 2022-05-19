Dünya Şampiyonu Ayşe Çağırır boyu ve kilosu... MİLLİ BOKSÖR AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

MİLLİ BOKSÖR AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Milli boksör Ayşe Çağırır, 1995 yılında doğdu. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 27 yaşındaki boksör 1,60 boyunda ve 48 kilodadır.

Ayşe Çağırır'ın boks kariyeri 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başladı. Daha sonra 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı. 2019 yılında ise Avrupa Bayanlar Şampiyonasında yarıştı.