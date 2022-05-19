Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.05.2022 18:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2022 19:06
    ABONE OL

    Milli boksör Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Ayşe Çağırır boyu ve kilosu...

    Son dakika haberine göre Milli boksör Ayşe Çağırır Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi. Peki Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında, nereli?

    MİLLİ BOKSÖR AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Milli boksör Ayşe Çağırır'dan gururlandıran başarı! Son dakika! 48 kilo finalinde Kazak Alua Balkibekova'yu yenen Ayşe Çağırır Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Milli boksör Ayşe Çağırır'ın adı yankılanıyor! İşte son dakika gelişmenin detayları ve yoğun olarak araştırılan Milli boksör Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Ayşe Çağırır boyu ve kilosu kaç? sorularının yanıtları...

    AYŞE ÇAĞIRIR DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!

    Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

    İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

    Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

    48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti.

        MİLLİ BOKSÖR AYŞE ÇAĞIRIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Milli boksör Ayşe Çağırır, 1995 yılında doğdu. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 27 yaşındaki boksör 1,60 boyunda ve 48 kilodadır.

        Ayşe Çağırır'ın boks kariyeri 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başladı. Daha sonra 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı. 2019 yılında ise Avrupa Bayanlar Şampiyonasında yarıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Milli boksör Ayşe Çağırır kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Ayşe Çağırır boyu ve kilosu...
            SON DAKİKA