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    • Spor
    • 19.05.2022 18:22
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    • 19.05.2022 18:32
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    Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

    Türkiye'nin ev sahipliğinden düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

    Milli boksörden tarihi başarı! Dünya şampiyonu...

    Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

    Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

    İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.



    DÜNYA ŞAMPİYONU!
    Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Spor Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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