Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı transfer listesini yönetime verdi! Nwakaeme'nin kararına göre B planı Christian Tello

Şampiyon Trabzonspor, önümüzdeki sezon da kaldığı yerden devam etmek istiyor. Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetim kuruluna gelecek sezon transfer edilecek isimlerin listesini verdi.
Karadeniz Fırtınası, savunmanın soluna, sağına, göbeğine transfer yapacak. Ayrıca kaliteli bir 6 numara ve santrfor arayışları da var. Trabzonspor transferlere odaklanırken takımda kimlerin kalacağı ve kimlerin gideceği henüz netlik kazanmadı.
Trabzonspor'da taraftarların gözü kulağı Anthony Nwakaeme'de… Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda başrol oyunculardan olan Nijeryalı yıldızın vereceği karar merak ediliyor. Yönetim son görüşmede yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş+500 bin Euro imza parası teklif etti.