Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı transfer listesini yönetime verdi! Nwakaeme'nin kararına göre B planı Christian Tello

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Christian Tello, 2017 yılından beri Real Betis takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barcelona altyapısından yetişti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Tello'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinde en üst sıralarda olan Christian Tello için devre arasında da hamle yapılmış ancak sonuç alınamamıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol atarken 3 de asist yaptı.