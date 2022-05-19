Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti 4 büyüklerin gündeminde! Menajeri masaya oturdu





Alınan bilgilere göre şu ana kadar Umtiti konusunda 4 büyük kulübün hiçbirinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı. Çok önemli bir kariyere sahip olan Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı büyük düşüşün tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.