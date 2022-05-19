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    • Spor
    • 19.05.2022 12:19
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    • 19.05.2022 12:19
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    Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti 4 büyüklerin gündeminde! Menajeri masaya oturdu

    Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı günler kala transfer piyasası hareketlendi. Gelecek sezon Barcelona ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Samuel Umtiti'nin adı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmaya başlandı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel | Barça’nın yıldızı 4 büyüklerin gündeminde

    Süper Lig'de tamamlanmasına çok kısa bir süre kala transfer piyasası giderek ısınıyor. 4 büyükler yeni sezon için şimdiden kolları sıvarken, kulislerde flaş bir iddia konuşuluyor.



    İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı. Bu gelişme üzerine Fransız stoperin menajeri Arturo Canales'in yeni bir kulüp bulmak için harekete geçtiği ve Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor.



    Yeni sezon öncesi 4 kulübün de savunmayı takviye etmesi beklenirken, gelişmeleri yakından izleyen menajer Canales'in bu nedenle Türkiye hamlesi yaptığı belirtiliyor.



        Alınan bilgilere göre şu ana kadar Umtiti konusunda 4 büyük kulübün hiçbirinden olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı. Çok önemli bir kariyere sahip olan Fransız yıldızın son dönemde yaşadığı büyük düşüşün tedirginlik yarattığı ifade ediliyor.



        Bir dönem hem Barcelona hem de Fransa Milli Takımı'nın kilit isimlerinden biri olan Samuel Umtiti'nin piyasa değeri 2018 yılında 70 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.



        Ancak 2018 yılından sonra önemli bir düşüş yaşamaya başlayan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon Barcelona'da yalnızca 1 maçta forma giyebildi. 12 Aralık 2021'deki Osasuna maçından bu yana 1 dakika bile süre alamayan Umtiti'nin piyasa değeri 2 milyon Euro'ya kadar düşmüş durumda.

            *Samuel Umtiti'nin detaylı istatistiği için fotoğrafa tıklayın

            İspanyol basını, Barcelona kulübünün 2026'ya kadar sözleşmesi olan tecrübeli yıldızla karşılıklı anlaşıp yolları ayırmayı planladığını belirtiyor. Umtiti'nin bonservisini eline alması durumunda 4 büyükler için ciddi bir transfer hedefi olabileceği de ifade ediliyor.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Spor Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti 4 büyüklerin gündeminde! Menajeri masaya oturdu
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