Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti 4 büyüklerin gündeminde! Menajeri masaya oturdu

Süper Lig'de tamamlanmasına çok kısa bir süre kala transfer piyasası giderek ısınıyor. 4 büyükler yeni sezon için şimdiden kolları sıvarken, kulislerde flaş bir iddia konuşuluyor.
İspanyol devi Barcelona, yeni sezon planlarında yer almayan Samuel Umtiti'yi kesin olarak gönderme kararı aldı. Bu gelişme üzerine Fransız stoperin menajeri Arturo Canales'in yeni bir kulüp bulmak için harekete geçtiği ve Türkiye'deki bağlantılarını da kullanarak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la temas kurduğu öne sürülüyor.
Yeni sezon öncesi 4 kulübün de savunmayı takviye etmesi beklenirken, gelişmeleri yakından izleyen menajer Canales'in bu nedenle Türkiye hamlesi yaptığı belirtiliyor.